​Do 13 stycznia można było zgłaszać uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Mazowiecka". Projekty dotyczące rozwoju tego rejonu Krowodrzy wzbudzają wśród mieszkańców kontrowersje. Jak mówi Marcin Grega, członek zarządu Rady Dzielnicy V Krowodrza, chodzi o planowane inwestycje deweloperskie, które o ile zostaną zrealizowane diametralnie zmienią charakter dzielnicy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na Mazowieckiej powstaje bardzo dużo inwestycji, jeśli zostaną zrealizowane kolejne w takich gabarytach, jakie są planowane, układ komunikacyjny stanie się niewydolny, a życie na Krowodrzy nieznośne - mówi Marcin Grega, członek zarządu Rady Dzielnicy V Krowodrza.

Plan zakłada w większej części tego obszaru wysoką zabudowę, nawet 10-piętrowe apartamentowce - podaje portal krakow.naszemiasto.pl.

Na Mazowieckiej już w tej chwili jest bardzo zagęszczona zabudowa, powstało dużo nowych budynków, z czym wiążą się problemy, m.in. komunikacyjne. Jeśli plan wszedłby w tej formie, jaka została przedstawiona, z taką możliwością dla deweloperów, jaka została w nim założona, to prawdopodobnie pojawią się kolejne budynki wysokościowo i gabarytowo znacznie większe niż te, które w tym momencie są wybudowane wzdłuż Mazowieckiej - mówi Marcin Grega.

Zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Mazowiecka" mieszkańców tej spokojnej dotąd ulicy czekają spore zmiany.

Zniknąć mają dwa biurowce z okolica ronda Żołnierzy Wyklętych: dawny Energoprojekt (ul. Mazowiecka 21) oraz KPRI (ul. Mazowiecka 25). W ich miejsce planowane są budynki mieszkalne lub hotelowe znacznie większe gabarytowo niż dawne biurowce.

Mieszkalny moloch miałby powstać także u wylotu Mazowieckiej w kierunku alei Kijowskiej, planowany w miejscu dzisiejszych jednorodzinnych domków z ogródkami (ul. Mazowiecka 113/Racławicka 40).

To nie jest tak, że mieszkańcy i Rada Dzielnicy Krowodrza nie chcą, żeby się tu budowało. Wiadomo, jesteśmy dzielnicą centralną, zakusy na to, by mieszkać w Krowodrzy i pomysły inwestorskie są duże - od tego nie uciekniemy. Chcemy natomiast, żeby budowano w sposób nieprzeskalowany, niechaotyczny, nawiązujący do modernistycznej architektury dzielnicy. I żeby z rozwojem dzielnicy wiązał się także rozwój infrastruktury. Mamy nadzieję, że uwagi mieszkańców zniwelują zapędy deweloperów - dodaje radny.

13 stycznia minął termin składania uwag do mpzp "Mazowiecka".