Koniec remontu na Piastowskiej w Krakowie. Kiedy kierowcy pojadą dwoma pasami?

RMF24

Dobra wiadomość dla wszystkich zmotoryzowanych i rowerzystów w Krakowie. Już od 1 września na przebudowywanym odcinku ulicy Piastowskiej zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy. To oznacza koniec największych utrudnień komunikacyjnych w tej części miasta. Prace wykończeniowe potrwają jeszcze do 1 października,

Dobiegają końca prace związane z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej na przebudowywanym odcinku ulicy Piastowskiej w Krakowie. Od wtorku, 1 września, zostanie tam przywrócony ruch dwukierunkowy.

Modernizacja ulicy Piastowskiej to nie tylko nowy asfalt. Jak podkreślają przedstawiciele miasta, inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Dotychczasowy pas dla rowerzystów został zastąpiony pełnowymiarową drogą rowerową, a piesi zyskali nowe chodniki. Zieleńce oddzielają ruch pieszy i rowerowy od samochodowego, co ma zwiększyć bezpieczeństwo na tej ruchliwej trasie.

Zmiany na skrzyżowaniach i w okolicy Centrum Muzyki

Zakres prac objął nie tylko samą ulicę Piastowską. Przebudowane zostały także skrzyżowania z Al. 3 Maja oraz ul. Mydlnicką i Igrców.

Zmieniła się również przestrzeń w rejonie budowanego Centrum Muzyki. W ramach inwestycji wykonano nowe odwodnienie drogowe oraz zamontowano nowoczesne oświetlenie uliczne.

Kiedy koniec wszystkich prac?

Choć od 1 września wraca ruch dwukierunkowy, w rejonie inwestycji nadal będą prowadzone prace wykończeniowe, które potrwają do 1 października. Do tego czasu kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność w okolicy prowadzonych robót.