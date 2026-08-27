Koniec remontu na Piastowskiej w Krakowie. Kiedy kierowcy pojadą dwoma pasami?

Dobiegają końca prace związane z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej na przebudowywanym odcinku ulicy Piastowskiej w Krakowie. Od wtorku, 1 września, zostanie tam przywrócony ruch dwukierunkowy.
Modernizacja ulicy Piastowskiej to nie tylko nowy asfalt. Jak podkreślają przedstawiciele miasta, inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.
Dotychczasowy pas dla rowerzystów został zastąpiony pełnowymiarową drogą rowerową, a piesi zyskali nowe chodniki. Zieleńce oddzielają ruch pieszy i rowerowy od samochodowego, co ma zwiększyć bezpieczeństwo na tej ruchliwej trasie.
Zmiany na skrzyżowaniach i w okolicy Centrum Muzyki
Zakres prac objął nie tylko samą ulicę Piastowską. Przebudowane zostały także skrzyżowania z Al. 3 Maja oraz ul. Mydlnicką i Igrców.
Zmieniła się również przestrzeń w rejonie budowanego Centrum Muzyki. W ramach inwestycji wykonano nowe odwodnienie drogowe oraz zamontowano nowoczesne oświetlenie uliczne.
Kiedy koniec wszystkich prac?
Choć od 1 września wraca ruch dwukierunkowy, w rejonie inwestycji nadal będą prowadzone prace wykończeniowe, które potrwają do 1 października. Do tego czasu kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność w okolicy prowadzonych robót.