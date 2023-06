Eksperci ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie rozpoczynają pracę nad nowatorską metodą: sztuczna inteligencja ma wspomagać psychiatrię dzieci i młodzieży. To pierwszy taki projekt w Polsce.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W szybszym diagnozowaniu i leczeniu dzieci i młodzieży ma pomóc tzw. system Mentalio.

Zespół lekarzy psychiatrów i informatyków chce opracować algorytm sztucznej inteligencji, który będzie mógł się uczyć i kojarzyć podobieństwa. Po wypełnieniu specjalnej ankiety przez pacjentów i ich opiekunów system ma zasugerować prawdopodobne diagnozy, a także zalecenia dotyczące wyboru leczenia.

Nie chodzi o to, żeby rozmowa z maszyną zastąpiła rozmowę z lekarzem, tylko żeby system dostarczał nam kluczowych informacji dotyczących objawów pacjenta czy sposobów postępowania. To będzie oparte o kwestionariusz, ale również będą fragmenty analizujące na przykład głos pacjenta czy ruchy ciała - mówi Maciej Pilecki, ordynator Wydziału Klinicznego Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Eksperci oceniają, że system będzie gotowy za dwa lata.

Samobójstwa stanowią drugą przyczynę śmierci wśród młodych ludzi. W pierwszym kwartale tego roku w Polsce odnotowano 570 prób samobójczych wśród dzieci i nastolatków - tak wynika z danych Komendy Głównej Policji, do których dotarł reporter RMF FM w Polskim Towarzystwie Suicydologicznym. Potwierdza to, że utrzymuje się niepokojący trend z ubiegłego roku. W całym 2022 roku w Polsce wśród dzieci i nastolatków potwierdzono 2031 prób samobójczych. Był to wzrost o 150 proc. w porównaniu do roku 2020.