Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zamierza w najbliższym czasie ogłosić ostatnią, trzecią turę przetargów na remont Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. To na tym stadionie mają się odbywać uroczystości związane z Igrzyskami Europejskimi. Te w Krakowie mają rozpocząć się już w czerwcu przyszłego roku. Do końca maja stadion miał zostać wyremontowany.

Występy grupy tanecznej podczas uroczystości uruchomienia zegara odmierzającego czas do rozpoczęcia III Igrzysk Europejskich, która odbyła się na placu Szczepańskim w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Miasto już zrezygnowało z części prac po dwóch nie udanych przetargach. Obie ogłoszone tury nie wyłoniły zwycięzców z powodu tego, że startujące firmy zaproponowały ceny przewyższające miejskie możliwości finansowe. Odbyły się dwie tury, po trzy przetargi, ponieważ urzędnicy zaproponowali rozdzielenie prac, by móc wyłonić firmę, która mogłaby zająć się przynajmniej ograniczonym zakresem prac.

Teraz ZIS ogłosi ostatnią turę, po dwa przetargi, osobno na wymianę elewacji obiektu i instalacji elektrycznej. Jeżeli te przetargi nie zostaną rozstrzygnięte, to ZIS zgodnie z ustawą będzie chciał rozpocząć negocjacje z firmami w trybie pozaprzetargowym.

Czasu jest mało - przyznaje dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal. To temat bardzo trudny. Zakładaliśmy wcześniej trzy rzeczy: że uda nam się zmodernizować ośrodek na Kolnej oraz stadion Wisły i wybudować trzy boiska do koszykówki przy hali Cracovii. W tej chwili powtarzamy przetargi na stadion Wisły, ponieważ oferty które składają firmy są przerażająco wysokie, dwu- lub trzykrotnie. Nikt nie podpisze się pod czymś takim, aby przepłacać publiczne pieniądze. Wiemy, że czasy są trudne i firmy nie wiedzą na czym stoją, ale musimy zachować zdrowy rozsądek. Najważniejszą sprawą dla nas jest modernizacja elewacji stadionu, bo utrzymanie tego obiektu i jego ogrzanie jest bardzo kosztowne. I to jest podstawowa rzecz, aby zmienić elewacje, systemy bezpieczeństwa, klapy oddymiające, systemy bezpieczeństwa, instalacje niskoprądowe, czyli to, co ma służyć obniżeniu kosztów stadionu i poprawie bezpieczeństwa. Natomiast zrezygnowaliśmy z tych rzeczy, które mogą poczekać - o telebimach i wymianie krzesełek. Będą zatem dwa przetargi, bo nie będziemy łączyć przetargów dotyczących elewacji z instalacjami niskokosztowymi. Myślę, że to będzie już ostateczna próba wyłonienia tego w trybie pełnokonkurencyjnym, gdyż później zostaną nam już tylko negocjacje, które na pewno też będą bardzo trudne - zapowiada.

Urzędnicy dodają, że istnieje możliwość zwiększenia środków i można w uzasadnionych przypadkach wystąpić o zwiększeni pieniędzy do ministerstwa sportu.

ZIS dostał 90 milionów złotych na przeprowadzenie modernizacji.