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Kobieta wpadła do studni. Tragedia w Małopolsce

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 25 lipca (14:51)

67-letnia kobieta wpadła do studni w miejsowości Frydrychowice w powiecie wadowickim w Małopolsce. „Niestety stwierdzono zgon” - przekazał RMF24 kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Kobieta wpadła do studni. Tragedia w Małopolsce
Zdj. poglądowe /Shutterstock

W sobotnie popołudnie w województwie małopolskim doszło do tragedii. We Frydrychowicach 67-latka wpadła do studni. 

Rodzina wydostała kobietę, jednak - pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej przeprowadzonej przez strażaków, a także zespoł ratownictwa medycznego - jej życia nie udało się uratować. 

Niestety stwierdzono zgon. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, czyli ponad 20 mundurowych PSP i OSP - przekazał nam kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Przyczyny i okoliczności tego dramatycznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

Źródło: RMF24
Tagi: tragiczny wypadek

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