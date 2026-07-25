Kobieta wpadła do studni. Tragedia w Małopolsce

RMF24

67-letnia kobieta wpadła do studni w miejsowości Frydrychowice w powiecie wadowickim w Małopolsce. „Niestety stwierdzono zgon” - przekazał RMF24 kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W sobotnie popołudnie w województwie małopolskim doszło do tragedii. We Frydrychowicach 67-latka wpadła do studni.

Rodzina wydostała kobietę, jednak - pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej przeprowadzonej przez strażaków, a także zespoł ratownictwa medycznego - jej życia nie udało się uratować.

Niestety stwierdzono zgon. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, czyli ponad 20 mundurowych PSP i OSP - przekazał nam kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Przyczyny i okoliczności tego dramatycznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.