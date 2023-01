Za wykroczenia drogowe, uszkodzenie dwóch pojazdów i jazdę pod wpływem środków odurzających odpowie 35-latek, który w miejscowości Zerwana w powiecie krakowskim uciekał bmw przed policyjnym patrolem. Mężczyzna stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Miał przy sobie narkotyki i był pod ich wpływem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Młody mężczyzna zignorował wezwanie policjantów, by zatrzymać się do kontroli. Uciekając wyprzedzał inne samochody na podwójnej linii ciągłej, na skrzyżowaniu i na przejściu dla pieszych, jechał przeciwległym pasem ruchu i znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Przejeżdżając między autobusem komunikacji miejskiej a skodą uszkodził oba pojazdy.

Pościg zakończył się po około 15 km w Krakowie. Kierowca bmw stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, ale został zatrzymany przez policjantów.

Policyjny pościg za kierującym bmw KWP Kraków / Policja

Kierowcą bmw był 35-latek z powiatu radomskiego. Tester narkotykowy wykazał, że był on pod wpływem środków odurzających. W jego aucie policjanci znaleźli też śladowe ilości marihuany - poinformował Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyzny. 35-latek trafił do policyjnej celi, a kolejnego dnia usłyszał zarzuty posiadania narkotyków i niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Odpowie też za wszystkie popełnione wykroczenia w ruchu drogowym i straci prawo jazdy. Po uzyskaniu wyników badania krwi pod kątem obecność narkotyków usłyszy kolejny zarzut: prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających.