Krakowska aktorka Teatru Bagatela Alina Kamińska potrzebuje pomocy. Kobieta leży w szpitalu, ponieważ pękł jej tętniak w mózgu. O wsparcie apeluje jej córka.

Aktorka krakowskiego Teatru Bagatela Alina Kamińska / Łukasz Gągulski / PAP

"14 lutego, w Walentynki, złożyłyśmy sobie z mamą życzenia miłości i pełnego, szczęśliwego życia. Rozmawiałyśmy przez telefon, kiedy mama była w aucie. Jechała na narty, czyli robić to, co kochała - uprawiać sport w górskim otoczeniu, w którym czuła się najlepiej" - napisała córka Aliny Kamińskiej.

Kiedy córka Aliny Kamińskiej odzwoniła parę godzin później, usłyszała męski głos. Ratownik GOPR-u poinformował dziewczynę, że jej mama skarży się na ból głowy, karku i pleców. Wkrótce potem śmigłowiec zabrał ją do szpitala w Bielsku-Białej. W placówce okazało się, że aktorce pękł tętniak w mózgu. Konieczna była operacja.

"Udało mi się z nią porozmawiać jeszcze w noc przed operacją, gdy po długiej podróży dotarłam do szpitala. Cierpiała, ale zdążyłyśmy wyszeptać sobie, jak bardzo się kochamy" - dodaje córka.

Alina Kamińska przeszła operację pomyślnie, lecz przez tydzień była utrzymywana w śpiączce farmakologicznej i nie oddychała samodzielnie.

Po wybudzeniu było już pewne, że rehabilitacja jest nieunikniona. "To jedyny ratunek w walce o powrót mojej mamy do normalnego funkcjonowania i dawnego życia w nieznanym, na ten moment, zakresie" - pisze córka krakowskiej aktorki. Rehabilitacja jest jednak bardzo kosztowna, dlatego dziewczyna zdecydowała się zorganizować zbiórkę , by pomóc swojej mamie.

"Każdy, kto zna moją mamę, doskonale wie jak wspaniałą osobą jest przez całe swoje życie. Zawsze działała bezinteresownie i wielokrotnie, zapominając o sobie, oddawała serce i swoją moc, aby pomagać innym" - apeluje córka.

"Każda złotówka to ważna cegiełka dołożona do zapewnienia jej koniecznej, specjalistycznej pomocy. Każdemu dziękuję za ofiarowane dobro i wsparcie!" - dodaje.

56-letnia aktorka od lat związana jest z Teatrem Bagatela, w ostatnim czasie można ją było zobaczyć na scenie w takich spektaklach jak "Pijacy", "Pani Pylińska i sekret Chopina" czy "Mayday".

Alina Kamińska w Krakowie jest znana także ze swojego zaangażowania w sprawy miejskie, ponieważ od ponad 20 lat udziela się w projektach charytatywnych.