Karambol na obwodnicy Krakowa. Gigantyczny korek na A4

Do wypadku doszło dziś rano na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na odcinku między węzłami Skawina i Tyniec w stronę Katowic zderzyło się pięć samochodów osobowych.
Służby pracują na miejscu, a szczegóły zdarzenia są wyjaśniane.
Ogromne utrudnienia dla kierowców
W wyniku karambolu zablokowany został pas ruchu w kierunku Katowic. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość – korek ma już ok. 10 kilometrów.
W wyniku wypadku uszkodzona została też ciężarówka na jezdni w kierunku Rzeszowa. Blokuje ona pas ruchu w kierunku stolicy Podkarpacia.
Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.