Karambol na obwodnicy Krakowa. Gigantyczny korek na A4

RMF24

Nad ranem na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło do groźnego wypadku. Między węzłami Skawina i Tyniec zderzyło się pięć samochodów osobowych. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic, a korek ma już ok. 10 kilometrów. Zablokowany jest też pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Zator spowodowała ciężarówka, która został uszkodzona w wyniku wypadku.

Do wypadku doszło dziś rano na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na odcinku między węzłami Skawina i Tyniec w stronę Katowic zderzyło się pięć samochodów osobowych.

Służby pracują na miejscu, a szczegóły zdarzenia są wyjaśniane.

Ogromne utrudnienia dla kierowców

W wyniku karambolu zablokowany został pas ruchu w kierunku Katowic. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość – korek ma już ok. 10 kilometrów.

W wyniku wypadku uszkodzona została też ciężarówka na jezdni w kierunku Rzeszowa. Blokuje ona pas ruchu w kierunku stolicy Podkarpacia.

Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.