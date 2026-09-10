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Karambol na obwodnicy Krakowa. Gigantyczny korek na A4

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (06:20)

Nad ranem na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło do groźnego wypadku. Między węzłami Skawina i Tyniec zderzyło się pięć samochodów osobowych. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic, a korek ma już ok. 10 kilometrów. Zablokowany jest też pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Zator spowodowała ciężarówka, która został uszkodzona w wyniku wypadku.

Karambol na obwodnicy Krakowa. Gigantyczny korek na A4
Zdjęcie poglądowe. /Shutterstock

Do wypadku doszło dziś rano na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na odcinku między węzłami Skawina i Tyniec w stronę Katowic zderzyło się pięć samochodów osobowych. 

Służby pracują na miejscu, a szczegóły zdarzenia są wyjaśniane.

Ogromne utrudnienia dla kierowców

W wyniku karambolu zablokowany został pas ruchu w kierunku Katowic. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość – korek ma już ok. 10 kilometrów.

W wyniku wypadku uszkodzona została też ciężarówka na jezdni w kierunku Rzeszowa. Blokuje ona pas ruchu w kierunku stolicy Podkarpacia. 

Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.


Źródło: RMF24
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