Ponad 470 wystawców i blisko 700 autorów - zbliżają się 26. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Miłośnicy literatury będą mogli spotkać się z ulubionymi pisarzami i powiększyć domową biblioteczkę o nowe tytuły.

Ubiegłoroczne Targi Książki w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP





Motto tegorocznych targów to cytat z wiersza Wisławy Szymborskiej "Urodziny": "Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata". To nawiązanie do roku Wisławy Szymborskiej i setnej rocznicy urodzin poetki. Podczas wydarzenia akcentowany będzie także inny jubileusz: 10-lecie przyznania Krakowowi tytułu Miasta Literatury UNESCO.

Spotkania z autorami

Udział w Targach Książki w Krakowie zapowiedziało ponad 470 wystawców. Będzie literatura piękna, naukowa i popularnonaukowa, religijna, kryminały, thrillery, literatura dziecięca i młodzieżowa, fantastyka, komiksy i gry planszowe.

Czytelnicy będą mogli spotkać m.in.: Katarzynę Bondę, prof. Jerzego Bralczyka, Maxa Cegielskiego, Jacka Dehnela, Jacka Dukaja, Marka Krajewskiego, Katarzynę Nosowską, Łukasza Orbitowskiego, Grzegorza Piątka, Katarzynę Puzyńską, Radka Raka, Mariusza Szczygła, Szczepana Twardocha, Michała Witkowskiego, Janusza L. Wiśniewskiego i Jakuba Żulczyka.

Będą też autorki literatury kobieciej oraz gwiazdy Young Adult, tworzące dla nieco starszej młodzieży. Dzieci będą mogły spotkać się z.: Justyną Bednarek, Julią Żugaj, Marceliną, Przemkiem Corso, Sarą i Wikusiem, Yvet Żółtowską-Darską, Andrzejem Maleszką, Markiem Michalakiem, Nelą Małą Reporterką, Beatą Sabałą-Zielińską.

Listę autorów znajdziecie tutaj .

Ważne zmiany organizacyjne

W tym roku zostaną wprowadzone limity wejść na targi oraz bezpłatne vouchery na wybrane spotkania z autorami podpisującymi książki.

Dlatego planując wizytę na Targach warto zapoznać się harmonogramem spotkań. Vouchery można pobrać na stronie Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie od 2 października.

Informacje, na które spotkania trzeba pobrać voucher i jak to zrobić znajdziecie tutaj.

Zmiany organizacyjne obejmą również strefę wejścia i wyjścia. Dla posiadaczy biletów online oraz osób kupujących bilety w kasach zostaną wyznaczone odrębne tory kolejkowe. Przy wejściu - podobnie jak w latach poprzednich - będzie prowadzona kontrola osób i wnoszonych przedmiotów.

W sobotę i niedzielę dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów zostanie uruchomione osobne wejście.

Ważna zmiana na Targach to możliwość wyjścia z hali i powrotu. Wystarczy zgłosić pracownikowi ochrony taki zamiar, żeby otrzymać pieczątkę uprawniającą do ponownego wejścia na targi tego samego dnia.

Organizatorzy postanowili zlokalizować na terenie targów Punkt Wysyłki Książek, w którym będzie można je nadać zamiast dźwigać.

Do bezpłatnego wejścia na Targi Książki uprawieni są:

seniorów 65+,

osoby posiadające Ogólnopolską Kartę Seniora,

dzieci do lat 7,

osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie.

Zniżki obowiązują dla uczniów i studentów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+.

Dostępne będą także bilety rodzinne i karnety 4-dniowe.

Akcje, spotkania, warsztaty

W tym roku na Targi Książki powraca akcja "Książka za książkę", wspierająca małopolskie biblioteki. Organizatorzy zachęcają do przynoszenia na targi swoich książek i wymieniania ich na kupony rabatowe na zakup nowych tytułów.

Warsztaty z dekorowania brzegów i adnotowania książek poprowadzą znane i lubiane influencerki książkowe, a pod okiem grafików marki modowej Medicine będzie można zaprojektować nadruk na koszulkach.

W ramach Festiwalu Literatury Górskiej i Podróżniczej zaplanowano warsztaty na temat bezpieczeństwa w górach powadzone przez ratowników GOPR i TOPR. Będą też warsztaty graficzne i ilustratorskie oraz nauka malowania figurek do gier planszowych w strefie Games Room.

Nagrody i konkursy

Targom towarzyszyć będzie wręczenie po raz 26. Nagrody im. Jana Długosza dla najlepszej wydanej w minionym roku książki naukowej i popularnonaukowej z dziedziny humanistyki

Podczas targów poznany również laureata/laureatkę Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych Gaudeamus. Rozstrzygnięty zostanie plebiscyt na Planszową Grę Roku 2022 oraz konkursu na "Najlepsze Wydawnictwa o Górach".

Spotkania branżowe

Bibliotekarze, księgarze, ilustratorzy, tłumacze i inne osoby związane zawodowo z rynkiem wydawniczym i branżą poligraficzną będą mogli wziąć w spotkaniach przygotowanych specjalnie dla nich.

Będą spotkania i szkolenia organizowane przez Polską Izbę Książki, Bibliotekę Narodową, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Rynek Zabawek.

Czwartek i piątek wypełnią nowe wydarzenia takie jak Strefa Agentów Literackich, która zgromadzi agentów z Polski i zza granicy, kolejna edycja Word2Picture - przedsięwzięcia łączącego rynek wydawniczy z branżą filmową, czy dobrze znany Ranking Polskich Drukarni Dziełowych i konkurs na książkę edytorską doskonałą "Edycja".

Targi Książki odbędą się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. Rozpoczną się 26 października i potrwają cztery dni.

W czwartek i w niedzielę można odwiedzać stoiska od 10.00 do 17.00, w piątek i w sobotę od 10.00 do 19.00.