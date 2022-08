W najbliższą sobotę Juvenia Kraków rozpocznie rywalizację w nowym sezonie Ekstraligi Rugby. Na początek, w meczu wyjazdowym zmierzy się ze Up Fitness Skrą Warszawa. Kluby oprócz ligowych punktów walczą między sobą o ustanowione w 2019 roku, przechodnie "Trofeum Królów". Nowy szkoleniowiec Smoków, Nowozelandczyk Aaron Painter jest przekonany, że jego zespół stać na sprawienie niespodzianki.

Peter Diergaardt, Aaron Painter, Riaan van Zyl i Hanreco van Zyl / Materiały prasowe

Przed nowym sezonem w Juvenii doszło do kilku ważnych zmian. Pierwszą jest nowy trener drużyny seniorów. Nowozelandczyk Aaron Painter przejął zespół od Łukasza Kościelniaka i Konrada Jarosza. Szkoleniowiec zbierał doświadczenia zarówno w swoim rodzinnym kraju, jak i w USA, Australii, czy Japonii. Jak sam mówi, największą satysfakcję daje mu obserwowanie postępów jakie robi jego drużyna.

Najważniejsze dla mnie jest to, by zespół z meczu na mecz grał lepiej. By robił postępy i rozwijał się. W Juvenii widzę ogromny potencjał, który trzeba wydobyć poprzez budowanie wiary w swoje możliwości. Jeśli moi zawodnicy będą tylko powtarzać to, co ćwiczymy na treningach, wykażą się pasją, zaangażowaniem i chęcią, to są w stanie osiągnąć wszystko. Oczywiście to dla mnie duże wyzwanie, by w tak krótkim czasie poznać drużynę i przygotować ją do gry, ale spotkałem się z ogromnym entuzjazmem i poświęceniem ze strony zawodników, więc jestem bardzo optymistycznie nastawiony przed startem rozgrywek - zapewnił Aaron Painter.

W szeregach Smoków doszło do kilku zmian kadrowych. Na pozycji łącznika ataku pojawił się Hanreco van Zyl - brat, grającego od pół roku w Juvenii Riaana van Zyla. Środek ataku wzmocnił Artur Fursenko - wychowanek Juvenii, który ostatnie lata spędził w Orkanie Sochaczew, zdobywając z tym klubem mistrzostwo Polski. Trzecim transferem Smoków jest Peter Diergaardt - Namibijczyk, występujący w trzeciej linii młyna, który ostatni sezon spędził w Tel Aviv Heats, rozgrywając mecze w Super Cup. Zespół opuścił Sam Phiri, który przeniósł się do Lechii Gdańsk i Juan Cruz Miodovsky (Argentyńczyk musiał wrócić do domu ze względów rodzinnych). W składzie nie zobaczymy już również Dominika Słabego, Grzegorza Golińskiego i Jana Krawca. Do treningów po przerwie wrócili natomiast Szymon Szczepański oraz Grzegorz Kiraga.

Atmosfera w zespole jest świetna. Pracujemy nad tym, by być pewnym swojej wartości. Widzę, że przez ostatnie pół roku, Juvenia poprawiła swoje umiejętności, ale też zmieniła się pod względem mentalnym. To drużyna, która jest gotowa by wygrywać - powiedział Riaan van Zyl, który wraz z Maciejem Dorywalskim będzie pełnił rolę kapitana zespołu.

Juvenia wchodzi również w nowy sezon z kilkoma zmianami w klubie. Pogłębia i wzmacnia współpracę z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Nawiązała również współpracę z Galerią Kazimierz, która została partnerem najmłodszych drużyn i będzie patronem turniejów dzieci, które jeszcze w tym roku odbędą się na boisku przy Błoniach. Klub sporą uwagę będzie również przykładać do dnia meczowego.

Wiemy, że nasze mecze w Krakowie to najważniejszy moment dla kibiców. Dlatego przygotowujemy dla nich dodatkowe atrakcje i udogodnienia, by wspieranie naszych rugbistów i oglądanie ich walki o ligowe punkty było bardziej komfortowe. Efekty naszych działań będzie można zobaczyć już podczas meczu z Lechią Gdańsk 28 sierpnia o 15:00. Poprawimy lekko nawierzchnię trybun, które zostały już oczyszczone i posprzątane. Będziemy mieć rozbudowaną bazę cateringową, a także atrakcje dla dzieci, które na stałe zagoszczą już na obiektach podczas ligowych bojów. Dodatkowo Zarząd Infrastruktury Sportowej ma już wszystkie zgody wymagane do rozpoczęcia remontu naszego obiektu, więc liczymy, że zacznie się on z końcem tego roku lub początkiem kolejnego - zapowiedział prezes Juvenii, Rafał Budka.

Juvenia Kraków rozpocznie nowy sezon wyjazdowym meczem ze Skrą Warszawa w najbliższą sobotę 20 sierpnia o 14:00. Spotkanie będzie transmitowane w serwisie YouTube. Pierwszy mecz przed własną publicznością Smoki rozegrają tydzień później. W niedzielę 28.08 o 15:00 zmierzą się z Lechią Gdańsk.