Justin Timberlake zagra w Krakowie. W piątek znany muzyk ogłosił trasę koncertową po Europie i Wielkiej Brytanii. "The Forget Tomorrow World Tour" to 67 występów na całym świecie od kwietnia do grudnia bieżącego roku.

/ Live Nation / Materiały prasowe

Przygotowane przez Live Nation nowe przystanki obejmą występy w Polsce, Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Szwecji i Francji.

Cała trasa koncertowa obejmuje obecnie 67 występów na całym świecie od kwietnia do grudnia bieżącego roku. W Ameryce Północnej wyprzedano już 22 koncerty, a na występy w USA sprzedano ponad 550000 biletów.

Poza ogłoszeniem dodatkowych dat na trasie koncertowej, ten wielokrotnie nagradzany artysta zaprezentował także swój najnowszy utwór "Drown" wydany przez RCA Records.

Podczas koncertów artysta zaprezentuje swoje najnowsze utwory z nadchodzącego albumu "Everything I Thought It Was", takie jak: "Selfish" czy najnowszy singiel "Drown". Nie zabraknie również najpopularniejszych piosenek. Szósty studyjny album artysty ukaże się 15 marca.

"The Forget Tomorrow World Tour" zawita także do Krakowa. 26 lipca 2024 Justin Timberlake wystąpi w TAURON Arena Kraków.

Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpocznie się w środę 28 lutego o godz. 10:00

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w czwartek 29 lutego o godz. 10:00

Sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek, 1 marca 2024

Justin Timberlake jest wszechstronnie utalentowanym artystą i producentem muzycznym, a także autorem tekstów i aktorem. W swojej karierze sprzedał ponad 54 miliony albumów i 63 miliony singli na całym świecie, a także kolejne 70 milionów płyt jako główny wokalista *NSYNC. Justin zdobył dziesięć nagród GRAMMY w kategoriach pop, dance i R&B, w tym za udane albumy solowe "Man of the Woods", "The 20/20 Experience", "FutureSex/LoveSounds" i debiutancki album solowy "Justified" - a także za swój projekt z Jayem-Z. Zdobył ponad 23 miliardy odtworzeń na platformach streamingowych i cztery nagrody Emmy za pamiętne występy w "Saturday Night Live". Na dużym ekranie użyczył swojego głosu w animowanym fenomenie DreamWorks "TROLLE" i "TROLLE 3" z 2023 roku. Jego przebój "Can't Stop the Feeling!" z tego filmu był nominowany do Oscara 2017 w kategorii "Najlepsza piosenka oryginalna".

