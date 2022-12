"​Kultowy" - to najczęstsze określenie Krakowskiego Festiwalu Górskiego, który odbył się już dwudziesty raz. Dwa dni, dziesiątki wystawców i prelegentów oraz tysiące uczestników. Kuluary i sale kinowe ICE Kraków zapełniły się, jak co roku, miłośnikami gór i wspinania.

Zakończył się 20. Krakowski Festiwal Górski / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Taki ośrodek, jak Kraków, pełen młodych ludzi, szczególnie studentów, leżący tuż obok Jury Krakowsko-Częstochowskiej - mekki wspinaczy i Tatr - potrzebuje imprezy, która w szeroki sposób opowiadała będzie o górach, nie tylko w sposób sportowy, ale też kulturalny, czyli będą też filmy, książki, fotografia - tak o pomyśle powstania imprezy mówi RMF FM Piotr Turkot, jeden z pomysłodawców i współorganizator Krakowskiego Festiwalu Górskiego.

20 lat Krakowskiego Festiwalu Górskiego

Magazyn "Góry", Klub Wagabunda i serwis Wspinanie.pl podjęły 20 lat temu inicjatywę dotyczącą zorganizowania corocznego święta ludzi gór w Krakowie. Przez wiele lat Festiwal był gościem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od kilku lat - dzięki dobrej współpracy z miastem Kraków - impreza odbywa się w obszernych i wygodnych pomieszczeniach ICE Kraków.

Najważniejsze dla Festiwalu są goście, wydarzenia i filmy. Szczególnie pamięta się edycje ze sławnymi i znanymi na całym świecie prelegentami. Piotr Turkot wspomina wizyty Alexandra Hubera, znanego niemieckiego wspinacza, czy legendy brytyjskiego alpinizmu i himalaizmu sir Chrisa Boningtona. W tym roku gwiazdą Festiwalu był fenomenalny niemiecki alpinista Hans Kammerlander, który opowiedział o swoich niesamowitych, często tragicznych doświadczeniach w górach. Na festiwalowych scenach prezentują się także młodzi zdolni wspinacze, którzy zawładnęli w danym sezonie świadomością środowiska górskiego.

Spotkania z takim ludźmi zapadają w pamięć i powodują, że chce się robić tą imprezę - dodaje Piotr Turkot.

Konkursy filmowe

Festiwal nie może obyć się bez filmów górskich. Co roku organizowane są dwa konkursy - Międzynarodowy i Polski Konkurs Filmowy. Od lat krakowska impreza jest członkiem International Alliance for Mountain Film, dzięki czemu najlepsze światowe filmy górskie trafiają do Krakowa. W tym roku w konkursach wzięło udział 50 filmów.

Główną nagrodę filmową jury w składzie Dariusz Załuski (przewodniczący), Piotr Głowacki, Roberto Mantovani, Keith Partridge, Marcin Polar, Monika Witkowska, przyznało filmowi "The Last Mountain. The story of Tom Ballard" w reżyserii Christophera Terrila. W konkursie polskim pierwszą nagrodę przyznano filmowi "Droga" reż. Wojtek Kozakiewicz, opowiadającemu historię życia Macieja Dobrzańskiego.

Dwa dni, dziesiątki wystawców i prelegentów oraz tysiące uczestników / Krzysztof Nepelski / RMF FM

"Nasza góra może poczekać, Wasz kolega nie..."

Z dużym zainteresowaniem publiczność Festiwalu obejrzała premierowy hiszpański film "Mendiak 1976 - A Friendship Story In Afghan Peak" w reżyserii Luisa Arrieta Etxeberria. Film opowiada o tragicznie zakończonej wyprawie młodych wspinaczy z Pampeluny, którzy w 1976 roku zdobyli szczyt Szachur (7116 m) w Afganistanie, ale w drodze powrotnej na skutek wypadku jeden z uczestników zginął, a drugi został poważnie ranny. Tylko dzięki pomocy będącej na miejscu polskiej ekspedycji Akademickiego Klubu Alpinistycznego z Krakowa udało się go uratować. Dzięki temu między wspinaczami nawiązała się przyjaźń, która trwa do dziś. Reżyser filmu i bohaterowie tamtych wydarzeń sprzed 46 lat byli gośćmi Festiwalu.

Plakat filmu "Mendiak 1976 – A Friendship Story In Afghan Peak" / RMF FM /

O kulisach tej niezwykłej akcji opowiedział radiu RMF ówczesny kierownik polskiej ekspedycji - Adam Krawczyk, autor słynnego zdania "Nasza góra może poczekać, Wasz kolega nie...", który był głównym lejtmotywem filmu.

Adam Krawczyk

Po Festiwalu wybrane filmy konkursowe są prezentowane na platformie PlayKraków .

Życzenia

Znani uczestnicy Festiwalu chwalą go i życzą mu wielu kolejnych lat działalności. Himalaista Alek Lwow bez wahania mówi: "Dojedźcie do setki, a potem pogadamy". Sami organizatorzy chcieliby nadal zapraszać znanych prelegentów, ale najbardziej życzyliby sobie, żeby Festiwal była= coraz bardziej znany za granicą.

W Polsce dla ludzi interesujących się górami i wspinaniem bycie w Krakowie zawsze na początku grudnia to obowiązek. Kolejna edycja Festiwalu odbędzie się 2-3 grudnia 2023 roku.

Zobacz reportaż z jubileuszowego 20. Krakowskiego Festiwalu Górskiego.