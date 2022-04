Wagon tramwajowy 102N z Poznania, w charakterystycznych kremowo-zielonych barwach, wyjedzie wkrótce na tory w Krakowie. W czerwcu po raz 20. uruchomiona zostanie Krakowska Linia Muzealna. Miłośnicy komunikacji w tym roku będą mieli szansę podróżować historycznymi tramwajami z niemal każdego dużego polskiego miasta.

Wagon 102N / Józef Polewka / RMF24

Poznański wagon 102N jest już w Krakowie. Ten wagon wyróżnia się przede wszystkim kształtem. Mam bardzo nietypowo ustawioną szybę przednią i nietypowy kształt. Nieprzypadkowo był nazywany kanciakiem - mówił rzecznik prasowy krakowskiego MPK Marek Gancarczyk.

W zamian poznaniacy będą mogli podróżować na linii turystycznej wagonem 4N z Krakowa.

Historia poznańskiej "102" rozpoczęła się w styczniu 1970 roku. Wagon stacjonował w zajezdni Głogowska i w swój pierwszy kurs wyruszył 14 stycznia 1970 roku na linię nr 6. Początkowo numer linii umieszczany był w kasetach za szybą, a później na dachu wagonu. Z zajezdni Głogowska przegubowe wagony 102N wyjeżdżały najczęściej na linie numer: 1, 6, 14 i 19.

Wagon, który trafił do Krakowa kursował na regularnej linii aż do 2001 roku. Po wycofaniu z ruchu przeszedł remont generalny, podczas którego przywrócono go do stanu fabrycznego. Od 1 grudnia 2004 roku jest pojazdem historycznym.

Na ulicach Krakowa pojawią się latem zabytkowe tramwaje z Gdańska, Warszawy i Wrocławia.