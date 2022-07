Zarzut zabójstwa usłyszał 71-letni Leszek O., podejrzany o zamordowanie Jana Targosza, profesora z AGH. Śledczy czekali, aż mężczyzna wytrzeźwieje, by można było go przesłuchać. 71-latek – jak informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prokurator Janusz Hnatko - złożył wyjaśnienia, nie przyznał się do winy. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia.

Doprowadzenie Leszka O. do Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa Huta / Łukasz Gągulski / PAP Dziś po południu mężczyzna, który został zatrzymany praktycznie na miejscu zdarzenia, został doprowadzony do prokuratury. Jest to kolega zmarłego z czasów szkolnych. Jak ustaliliśmy, tego dnia wspólnie z pokrzywdzonym spożywali alkohol, spotkali się po wielu latach - potwierdził prokurator. Leszek O. usłyszał zarzut zabójstwa W pewnym momencie doszło do sprzeczki między nimi, w trakcie której podejrzany uderzał rękoma oraz kopał nogami po całym ciele pokrzywdzonego, doprowadzając do obrażeń przede wszystkim głowy, twarzoczaszki, które skutkowały zgonem pokrzywdzonego - wyjaśnił Hnatko. Dzisiaj mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa Jana T. Po przedstawieniu zarzutów podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator złożył wniosek do sądu o aresztowanie podejrzanego. Zebraliśmy w tej sprawie mnóstwo dowodów, przede wszystkim zabezpieczyliśmy ślady krwi, a także telefon sprawcy, który także jest dowodem w sprawie. Ponieważ podejrzany odmówił składania zeznań, nie możemy na razie ustalić, co było przyczyną, że doszło do tego zdarzenia. Wiemy jedynie, że spożywano alkohol - podkreślił prokurator. Jak nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz RMF FM, część rozmowy i kłótni między mężczyznami miała zostać zarejestrowana na telefonie ofiary. Żona zamordowanego profesora uczestniczyła w początkowym okresie spotkania, potem udała się na spoczynek. Nie uczestniczyła w libacji, nie widziała, ani nie słyszała, co stało się później - powiedział Hnatko. Jan Targosz został zamordowany we własnym mieszkaniu Przyczyną śmierci profesora - jak podał w środę prokurator - były obrażenia zadane tępym narzędziem, co potwierdziły wyniki sekcji zwłok. Na ciele zmarłego odkryto także rany kłute i inne obrażenia, m.in. w okolicach uda, a także złamania kości. Do tragicznych wydarzeń na jednym z osieli w Nowej Hucie w Krakowie doszło w nocy z wtorku na środę. Z naszych informacji wynika, że 71-letni Leszek O., znajomy profesora z lat szkolnych przyszedł do niego w odwiedziny. W mieszkaniu profesora miała odbywać się zakrapiana alkoholem impreza, a między mężczyznami miało dojść do kłótni. To wtedy właśnie profesor najpewniej został zaatakowany. Leszek O. sam powiadomił służby. W mieszkaniu cały czas znajdowała się także żona profesora, która w tym czasie spała. W nocy policja zatrzymała 71-letniego Leszka O., mężczyzna został zbadany alkomatem. Miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie. 71-letni Jan Targosz był doktorem habilitowanym inżynierem, profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Leszek O. w Prokuraturze Rejonowej Kraków Nowa Huta / Łukasz Gągulski / PAP Dom, w którym znaleziono ciało profesora Jana Targosza. / Łukasz Gągulski / PAP