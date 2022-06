Twórcy kultowych programów telewizyjnych dla fanów motoryzacji: Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May odwiedzili Kraków. Ich ekipa kręci w Polsce zdjęcia do kolejnych odcinków show "The Grand Tour".

Dziennikarze nocowali w Krakowie. Zwiedzili też Muzeum Figur Woskowych na ul. Floriańskiej i wypili kawę na Rynku Głównym. Ogromne zainteresowanie wzbudziły cztery samochody ekipy, które można było zobaczyć w pobliżu Teatru im. J. Słowackiego. Sami dziennikarze też co chwila spotykali się z wyrazami sympatii ze strony fanów. Wcześniej popularni prezenterzy byli widziani m.in w Gdańsku, Gdyni, Tleniu w powiecie świeckim i w Poznaniu. Choć ekipa programu nie zdradza informacji o trasie europejskiej podróży, nieoficjalnie wiadomo, że ma się ona zakończyć we Włoszech. Ogromną popularność na całym świecie Clarkson, Hammond i May zdobyli za sprawą programu "Top Gear", który prowadzili dla BBC w latach 2003-2015. Od 2016 realizują program "The Grand Tour" emitowany przez Amazon Prime Video. Zobacz również: Na krakowskim Kazimierzu rusza 31. Festiwal Kultury Żydowskiej

