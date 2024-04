Powrót do pracy po wielu latach przerwy może stanowić duże wyzwanie. Na szczęście można się do tego dobrze przygotować, co nie tylko poprawi komfort osoby szukającej pracy, ale też zwiększy jej szanse na sukces. Jeżeli chcesz uniknąć popularnych błędów popełnianych na etapie poszukiwań pracy po długim braku aktywności zawodowej, koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem.

/ Materiały prasowe

Analiza aktualnego rynku pracy Jak opisać swoje kompetencje Przygotowanie porządnego CV Dostosowanie CV pod konkretną ofertę pracy Nowoczesne wzory CV Czy warto pisać listy motywacyjne? Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych Jak ułatwić sobie powrót do pracy po wielu latach przerwy?

Znajdziesz tu wskazówki i porady związane z analizą rynku pracy, sprawdzone sposoby opisywania długiej przerwy w CV, pisaniem listów motywacyjnych, odpowiednim przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej i wiele innych rzeczy. To wszystko sprawi, że szanse na otrzymanie dobrej pracy znacznie wzrosną.



Analiza aktualnego rynku pracy

Niezależnie od tego, czym zajmowałeś się przed przerwą od pracy, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest przeanalizowanie aktualnego rynku pracy. Praktycznie każda branża w ostatnich czasach mocno się zmieniła, przez co pracodawcy oczekują obecnie innych umiejętności. Warto więc mieć świadomość tego, czego tak naprawdę oczekują pracodawcy i dostosować do tego swoje CV oraz list motywacyjny.

Samodzielne przeanalizowanie aktualnego rynku pracy jest wbrew pozorom proste i każdy może to zrobić, poświęcając zaledwie kilka godzin. Wiele przydatnych informacji można znaleźć w raportach branżowych i badaniach rynku, które są co jakiś czas udostępniane przez różnego rodzaju agencje pracy, portale z ofertami i inne firmy z branży.

Warto również dokładnie zapoznawać się z treścią ogłoszeń o pracę, bo nie dość, że dzięki temu można znaleźć interesujące ogłoszenia, to dodatkowo można zweryfikować, jakiego doświadczenia i kompetencji oczekują pracodawcy z różnych branż. Dobrym pomysłem jest również skontaktowanie się z aktywnymi zawodowo znajomymi i zapytanie ich, czy przypadkiem w ich firmach nie szukają kogoś nowego do pracy, a jeżeli tak, to w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby można było zwiększyć swoje szanse.

Kolejnym sposobem, który można wykorzystać do lepszego poznania aktualnego rynku pracy, jest udział w różnego rodzaju targach pracy, gdzie często swoje stoiska wystawiają firmy, które potrzebują pracowników.



Jak opisać swoje kompetencje

Wiele osób szukających nowej pracy popełnia błąd i nawet jeśli mają ładne i nowoczesne CV, to w nieodpowiedni sposób opisują swoje kompetencje. W takiej sytuacji potencjalny pracodawca nie zawsze ma czas i ochotę na to, aby zapraszać taką osobę na spotkanie, jeżeli nie wie, czego się może po niej spodziewać.

Lepiej więc odpowiednio opisać swoje kompetencje, aby były interesujące dla pracodawcy lub rekrutera prowadzącego proces rekrutacji. Jak to zrobić? Na początek należy je zrozumieć i podzielić na kategorie.

Kompetencje można podzielić na miękkie i twarde. Do kompetencji miękkich zaliczamy między innymi umiejętności interpersonalne, dobre zarządzanie czasem oraz wyjątkowe zdolności organizacyjne, natomiast do twardych - umiejętności techniczne i znajomość języków obcych.

Lepiej skupić się na mniejszej liczbie kompetencji, ale za to poprzeć je jakimiś przykładami i sukcesami z wcześniejszych lat niż wypisywać długą i nie zawsze zgodną ze stanem faktycznym listę. Przykładem może być wpisanie do CV znajomości języka niemieckiego oraz krótkie nawiązanie do wieloletniej współpracy z firmami z tego kraju.

Opisując swoje kompetencje, należy tak naprawdę skupić się na jednym celu: przekonać potencjalnego pracodawcę, że jest się najlepszym kandydatem na oferowane stanowisko. Czasami wymaga to dostosowania CV do konkretnej oferty pracy, o czym więcej dowiesz się w dalszej części poradnika.



Przygotowanie porządnego CV

Mając listę kompetencji, można przystąpić do przygotowania porządnego CV. Obecnie konkurencja na rynku pracy jest ogromna, więc nawet jeżeli jest to niesprawiedliwe, to nieatrakcyjne CV może już na starcie przesądzić o tym, że nie otrzyma się nawet szansy na rozmowę z rekruterem.

Na szczęście wcale nie trzeba poświęcać wielu godzin na dopracowywanie układu CV i odpowiednie rozmieszczenie treści, ponieważ można skorzystać z internetowych kreatorów. Tego typu narzędzia są bardzo proste w obsłudze, a dodatkowo zapewniają dostęp do wielu gotowych wzorów CV. To sprawia, że przygotowanie eleganckiego CV, które na pewno zainteresuje potencjalnego pracodawcę, zajmuje maksymalnie kilkanaście minut. W razie potrzeby można je później łatwo edytować, aby na przykład przygotować inny wariant pod konkretną ofertę pracy.

Korzystanie z gotowych wzorów CV opracowanych przez ekspertów wiąże się również z tym, że w dokumencie na pewno znajdą się wszystkie niezbędne informacje. Chodzi między innymi o dane osobowe (imię, nazwisko, adres, datę urodzenia), znajomość języków, zainteresowania, osiągnięcia i doświadczenie zawodowe oraz inne tego typu rzeczy.

Zawsze też warto postarać się w jakiś sposób wyróżnić swoje CV. W końcu niezależnie od branży, na oferty pracy zamieszczane na popularnych portalach aplikuje zazwyczaj co najmniej kilkaset osób. Oznacza to, że rekruter lub pracodawca muszą później przejrzeć kilkaset dokumentów, aby wybrać kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę. Jeżeli więc uda się przyciągnąć ich uwagę, aby spośród setek dokumentów wybrali nasze CV, będzie to duży sukces.



Dostosowanie CV pod konkretną ofertę pracy

Przygotowanie CV pod konkretną ofertę pracy czasami wymaga jedynie drobnych zmian (na przykład podania innych umiejętności lub rozwinięcia jakiejś sekcji), a czasami przerobienia całego dokumentu. Jest to jednak istotny proces, ponieważ CV, które jest zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy, zwiększa szanse kandydata na zostanie zauważonym.

Po dokładnym przeanalizowaniu ogłoszenia o pracę, na które chce się aplikować, można przystąpić do wprowadzania zmian. Warto skupić się przede wszystkim na podkreśleniu umiejętności, które są wymagane w pracy z ogłoszenia. Podobnie jest z dotychczasowym doświadczeniem, które - jeżeli oczywiście istnieje taka możliwość - warto przedstawić w taki sposób, aby pasowało do wymagań stawianych w ogłoszeniu.

W tym miejscu warto również przypomnieć, że jeżeli ktoś aplikuje na stanowisko grafika, a wcześniej przez wiele lat pracował dla różnych firm jako kierowca, to raczej nie ma sensu szczegółowo opisywać każdej z tych prac. Lepiej skupić się na ukończonych kursach graficznych lub osiągniętych sukcesach, ponieważ te informacje będą dla nowego pracodawcy dużo bardziej wartościowe



Nowoczesne wzory CV

Jeżeli przez kilka ostatnich lat nie pisałeś CV, to na początku ponownego wdrażania się w ten temat możesz przeżyć pewien szok. Z pewnością mniej więcej się orientujesz, co należy zawrzeć w takim dokumencie. Wyobrażasz też sobie, jak powinno wyglądać dobre CV.

Ale jak przenieść tę wizję na "papier"? Będzie Ci bardzo trudno to zrobić z satysfakcjonującym efektem, jeśli będziesz korzystał z przestarzałych metod, takich jak robienie CV w popularnych programach biurowych typu Microsoft Word. Stworzonym w taki sposób dokumentem nikogo nie zachęcisz do zapoznania się z Twoim CV, przez co aplikowanie na oferty pracy całkowicie traci sens. A pamiętaj, że najprawdopodobniej rekruter ma do przejrzenia kilkaset różnorakich dokumentów.

Jeśli więc rekruter zobaczy, że Twoje CV wygląda jak dokument sporządzony zgodnie ze standardami stosowanymi wiele lat temu, to raczej są nikłe szanse na to, że zaprosi Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Wysłaniem takiego CV ryzykujesz, że trafisz się na listę osób, które zostaną odrzucone w procesie rekrutacyjnym. Dobra wiadomość jest taka, że możesz tego uniknąć w bardzo prosty sposób: korzystając z gotowych, eleganckich i zarazem schludnych szablonów, które znajdziesz na stronie cv wzór do pobrania. Dzięki temu szybko stworzysz dokument przyciągający uwagę, co znacznie przybliży Cię do sukcesu na rynku pracy, szczególnie jeżeli zastosujesz się również do pozostałych wskazówek z tego poradnika.



Czy warto pisać listy motywacyjne?

Osoby szukające pracy często mają wątpliwości co do sensu pisania listów motywacyjnych. Niektórzy uważają, że jest to strata czasu, a inni przygotowują jeden uniwersalny wzór listu, który następnie wysyłają do wszystkich firm.

Zarówno pierwsze, jak i drugie podejście jest jednak błędne. Chociaż obecnie procesy rekrutacyjne są w wielu bardzo automatyzowane, list motywacyjny wciąż potrafi przesądzić o tym, czy kandydat otrzyma pracę. Aby jednak taki list był skuteczny, powinien zostać napisany z myślą o konkretnym stanowisku. Można więc przyjąć zasadę, aby listy dołączać tylko do aplikacji na najciekawsze oferty pracy, które najbardziej interesują osobę poszukującą zatrudnienia. W celu stworzenia idealnego listu motywacyjnego można zastosować się do poniższych wskazówek:

Uzasadnienie swojej motywacji - na początku listu motywacyjnego warto krótko wyjaśnić, dlaczego w ogóle kandydat chce aplikować na oferowane stanowisko. W tym miejscu można również podkreślić swoje zainteresowanie branżą lub nawet konkretną firmą. Nie warto jednak niczego koloryzować, ponieważ może to wyjść podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uzupełnienie najważniejszych informacji z CV - w liście można rozwinąć niektóre fragmenty z CV, aby pracodawca nie miał żadnych wątpliwości, czym kandydat zajmował się wcześniej. Nawiązanie do konkretnego stanowiska - warto jeszcze raz podkreślić, że list motywacyjny ma sens tylko wtedy, gdy odnosi się do konkretnego stanowiska. Można na przykład wspomnieć o tym, że ma się już doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań lub nawet odniosło jakieś sukcesy w danej branży. Możliwość wyróżnienia się na tle innych kandydatów - zazwyczaj na każdą ofertę pracy aplikuje kilkuset kandydatów, a większość z nich robi to w sposób bezmyślny i nawet nie czyta, czego tak naprawdę oczekuje pracodawca. To sprawia, że aplikacja zawierająca nie tylko eleganckie i nowoczesne CV, ale również starannie przygotowany list motywacyjny może pomóc wyróżnić się na tle innych kandydatów, co przybliży do otrzymania wymarzonej pracy.

Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych

W przypadku wielu branż dobrym pomysłem może być również stopniowe budowanie marki osobistej z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Takie profile mogą nie tylko potwierdzić, że dana osoba zna się na swojej pracy, ale też stać się jej wizytówką.

Przykładem może być profil grafika, na którym zamieszczane są jego wcześniejsze prace. Budowanie marki można polecić również osobom zajmującym się finansami, marketingiem, nauką języków obcych czy nawet sprzedażą.

Istotną zaletą takiego podejścia jest to, że nie generuje ono żadnych dodatkowych kosztów, a jedyne co trzeba zainwestować, to własny czas. Na początek można skupić się na jednym profilu, który będzie najlepiej odpowiadał zamieszczanym materiałom. Przykładowo, do prezentowania własnych grafik można wykorzystać Instagram, natomiast do dzielenia się przemyśleniami platformę X (dawny Twitter).

Mając na uwadze fakt, że budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych stało się kluczowym elementem profesjonalnego rozwoju i poszukiwania pracy, lepiej nie pozbawiać się tej możliwości na zwiększenie szansy na zatrudnienie. Po wybraniu odpowiednich platform można przystąpić do tworzenia treści. Tutaj doskonale sprawdza się zasada, że lepiej zamieszczać ich mniej, ale za to regularnie. Warto również pamiętać o interakcjach z odbiorcami, aby zwiększyć ich zaangażowanie w komentowanie oraz udostępnianie zamieszczanych treści.

Jak ułatwić sobie powrót do pracy po wielu latach przerwy?

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i podejściu powrót do pracy nawet po wielu latach przerwy może okazać się łatwym i przyjemnym doświadczeniem. Z pewnością pomogą w tym takie działania jak przeanalizowanie rynku pracy, stworzenie dobrego CV z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia i dopracowanych wzorów oraz napisanie przekonującego listu motywacyjnego.

Dodając do tego budowanie marki osobistej i niezniechęcanie się do dalszych poszukiwań nawet w przypadku uzyskania wielu odmów na pewno przełoży się na sukces w postaci dobrze płatnej, a przede wszystkim satysfakcjonującej pracy.