Przy Kraków Aiport w Balicach działa Centrum Edukacji Lotniczej. To miejsce, które imituje terminal lotniczy i pokład samolotu. Choć centrum jest przeznaczone głównie dla najmłodszych, także dorośli mogą dowiedzieć się tutaj, jak należy przygotować się do lotu i jak przezwyciężyć strach przed lataniem.

Centrum Edukacji Lotniczej na lotnisku Kraków-Balice / Marek Wiosło / RMF24

To zupełnie unikatowa jednostka, która zajmuje się edukacją lotniczą, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki lotnisk - mówi kierownik Centrum Edukacji Lotniczej Jolanta Rokosz.

Praca lotniska "w pigułce"

Zanim wejdziemy na pokładu samolotu, każdy dowie się o procedurach obowiązujących na lotnisku. Praca lotniska jest tu skoncentrowana "w pigułce". Mamy punkt informacji, strefę bagażową pasażerską, punkt check-in, punkt nadawania bagażu, punkt kontroli bezpieczeństwa, punkt kontroli paszportowej, wejście na pokład, a oprócz tego płytę postojową i wieżę kontroli lotów. Na to wszystko nałożona jest informacja w postaci gier, więc przekazujemy informacje w atrakcyjnej postaci - dodaje Jolanta Rokosz.

Codziennie miejsce to odwiedza kilka klas ze szkół podstawowych. Można wnosić do samolotu tylko trzy rodzaje zwierząt. Wiemy, kiedy trzeba zapinać pasy, a najbardziej podobał nam się symulator lotu - mówiły reporterowi RMF FM dzieci, które odwiedziły Centrum Edukacji Lotniczej z wycieczką szkolną.

O co najczęściej pytają dzieci? O to, czy można zabrać swoje zwierzątka. Najczęściej padają pytania o chomiki - mówi jeden z pracowników CEL. Uczymy dzieci, co zrobić, gdy przyjdą na terminal pasażerski, jak przejść całą ścieżkę: co należy ze sobą zabrać, jak nadać bagaż rejestrowany, z jakiego powodu istnieją limity bagażowe, co zrobić w momencie zagubienia się - dodaje.

Dla każdego z podróżnych, niezależnie od wieku, najbardziej stresujący moment odprawy to punkt kontroli bezpieczeństwa.

Pasażer musi wiedzieć co wolno, a czego nie wolno przewozić. To regulacje obowiązujące na całym świecie. Trzeba przygotować dzieci do tego, że np. ich ulubiona lalka może mieć odkręconą głowę, bo tak może się zdarzyć. Należy zabrać przezroczysty woreczek, do którego trzeba włożyć płyny. Przygotowanie dzieci to już połowa stresu mniej - mówi Jolanta Rokosz. Uczymy dzieci, co należy zrobić, gdy się zgubią na lotnisku, nawet w obcym kraju. Tłumaczymy, do czego służy infrastruktura, jak wygląda punkt informacji, kogo poprosić o pomoc. Mamy także opaski niezgubki - to jest bardzo ważne - podkreśla kierownik CEL.

W punkcie kontroli ustawiono normalną lotniskową bramkę i standardowe urządzenie do prześwietlania bagażów. Są tu kuwety, do których wkłada się rzeczy wyciągnięte z kieszeni czy plecaka oraz elektronikę, telefony i laptopy. Wszystko po to, by strefa stworzona w CEL była niemal taka, jak ta w prawdziwym terminalu.

Czy do samolotu można wnieść wałek do ciasta?

Jest specjalna ściana, na której pokazane są przedmioty zakazane, których nie można wnieść na pokład samolotu. To np. gadżety kupowane na stoiskach z pamiątkami czy przedmioty codziennego użytku, jak np. wałek do ciasta, którego nie można brać do bagażu. W szklanych gablotach pokazujemy wykonane ze sztucznych materiałów muszle oraz buty ze skory krokodyla czy paski z wężowej skóry. Kiedy pokażemy te rzeczy, łatwiej będzie je zapamiętać - podkreślają pracownicy.

Po sprawdzeniu bagażu zwiedzający kierują się do kontroli paszportowej. Stoją tu manekiny ubrane w mundury straży granicznej, a pracownicy centrum wyjaśniają zasady odprawy biometrycznej i zwykłej kontroli granicznej.

Maskotka Centrum Edukacji Lotniczej

W końcu wchodzimy na pokład samolotu. W Centrum Edukacji Lotniczej są oryginalne fotele z Airbusa A320. Obsługa uczy pokładowego savoir vivre'u, czyli jak zachowywać się, by nie utrudniać podróży innym pasażerom. Osoby, które lecą po pierwszy dowiedzą się, jak znaleźć swoje miejsce na pokładzie, co zrobić ze sprzętem elektronicznym, czym są turbulencję i czy trzeba się ich obawiać.

Każdy element korytarza, każda wolna przestrzeń w CEL, są wykorzystane na edukację w formie interaktywnej lub obrazkowej po to, by utrwalić sobie wszystkie informacje. Mamy własną edukacyjną linie lotniczą Pinguin Airlines, a maskotką Centrum Edukacji Lotniczej jest pingwin - podkreśla Rokosz.

Centrum Edukacji Lotniczej to najlepsze miejsce dla osób, które chcą przygotować się do lotu lub obawiają się podróży powietrznych, bo mogą się tu oswoić z procedurami i pozbyć lęku.