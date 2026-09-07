Jadąca Toyota wzbudziła podejrzenia. Szokujące, kto i w jakim stanie prowadził

RMF24

Tarnowscy policjanci zatrzymali osobową Toyotę, której sposób jazdy budził podejrzenia. Okazało się, że za kierownicą siedziała 15-letnia dziewczyna, która - jak wykazało badanie - miała ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, krótko po północy. Tarnowscy policjanci patrolowali ulicę Błonie, gdy zauważyli osobową Toyotę poruszającą się w nietypowy sposób.

Samochód bez wyraźnego powodu zwalniał i przyspieszał, a kierowca chaotycznie zmieniał pas ruchu. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać auto do kontroli.

Ponad promil alkoholu

Po zatrzymaniu Toyoty okazało się, że prowadziła ją 15-letnia dziewczyna. Badanie alkomatem wykazało u niej ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

W aucie była także 20-letnia pasażerka. Ona również znajdowała się pod wpływem alkoholu. Z ustaleń policjantów wynika, że samochód należał do jej ojca.

Finalnie 15-latka została przekazana opiekunowi.

Policja wyjaśnia sprawę

Tarnowscy policjanci ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Sprawdzają między innymi, w jaki sposób nieletnia weszła w posiadanie pojazdu.