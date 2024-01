Ireneusz Raś: Jestem gotowy do startu w wyborach na prezydenta Krakowa

Poseł PSL Ireneusz Raś powiedział w poniedziałek w Porannej rozmowie w RMF FM, że jest gotów do startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Od wielu miesięcy ze swoim zapleczem politycznym się do tego przygotowuje.

/ Karolina Bereza / RMF FM

"Powiem to, co od dłuższego czasu mówię mieszkańcom Krakowa: jestem gotowy do startu w wyborach prezydenckich. Od wielu miesięcy z moim zapleczem politycznym do tego się przygotowuję" – zadeklarował w Porannej rozmowie w RFM FM Ireneusz Raś.

Poseł zastrzegł, że start w wyborach poprzedzą sondaże i rozmowy polityczne.

"Kraków wymaga porozumienia i ja chcę być elementem tego porozumienia" – podkreślił.