"W Polsce mamy do czynienia od jakiegoś czasu z kryzysem nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale również kryzysem wszelkiej niezależności. Niezależności instytucji. Chcemy się zastanowić, jak z tego wybrnąć i pokazać przede wszystkim społeczeństwu, jak ważna jest rola niezależnej adwokatury dla zwykłego obywatela" - mówi RMF FM mecenas Paweł Gieras, jeden z organizatorów I Międzynarodowego Forum Adwokatury. Wydarzenie to w dniach 20-22 października odbędzie się w Krakowie.

Międzynarodowe Forum Adwokatury w Krakowie w dniach 20-22 października będzie nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, ale także do dyskusji nad przyszłością adwokatury - między innymi w kontekście wojny toczącej się w Ukrainie. Ważnym punktem programu będzie konferencja "Niezależna Adwokatura filarem praworządności".

Rola adwokatury, co do zasady, nie zmienia się - my zawsze stoimy po stronie człowieka, jego problemów, jego spraw, reprezentujemy go w różnego rodzaju sytuacjach życiowych. Ale rola adwokatury w ostatnim czasie staje się coraz szersza - musimy myśleć o tym, żeby stać na straży wartości dla adwokatury najważniejszych, a te wartości najważniejsze to między innymi niezależność wymiaru sprawiedliwości - podkreśla mec. Paweł Gieras, były dziekan Krakowskiej Izby Adwokackiej.

20-22 października Międzynarodowe Forum Adwokatury w Krakowie

W Forum uczestniczyć będą adwokaci z całej Polski oraz zaproszeni goście z zagranicy, reprezentujący izby adwokackie między innymi z Barcelony, Frankfurtu, Mediolanu, Londynu, Lyonu, Norymbergi, Brukseli oraz przedstawiciele Federacji Adwokatur Europejskich. Wśród gości będą również przedstawiciele władz samorządowych, środowiska sędziowskiego, samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych oraz Goście z Ukrainy reprezentujący władze tego kraju.

Adwokatura Polska, ale również cała adwokatura europejska, włączyła się w pomoc dla Ukrainy. Współpracujemy na stałe z instytucjami adwokackimi w Ukrainie, pomagamy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce, ale również pomagamy adwokatom i obywatelom Ukrainy tam na miejscu. Wspólnie z izbą adwokacką w Brukseli Krakowska Izba Adwokacka zebrała i przekazała kolegom w Ukrainie dwie karetki, które służą teraz w czasie kryzysu wojennego - mówi Paweł Gieras. Jak dodaje, również podczas Forum prowadzona będzie zbiórka środków na rzecz Ukrainy.

Część wydarzeń podczas I Międzynarodowego Forum Adwokatury - jak na przykład konferencja "Adwokackie HERstorie 2022. Wojna i konflikty zbrojne" - dostępna będzie online.