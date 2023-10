Św. Barbara zamiast hetmana, Stanisław Staszic w roli króla, posągi górników i hutników jako gońce, akademiki Kapitol i Babilon jako wieże - to tylko niektóre figury szachowe, z niezwykłego zestawu, który stworzyli studenci AGH.

Ceramiczne szachy AGH / AGH / Materiały prasowe

Studenci ceramiki na krakowskim AGH stworzyli niezwykły zestaw szachów. Realizowany w ramach Grantu Rektora projekt zakładał, że wszystkie figury zostaną zastąpione elementami charakterystycznymi dla kampusu uczelni.

I tak w unikatowym zestawie pojawili się: św. Barbara, Stanisław Staszic, dinozaur, lokomotywa czy akademik z Miasteczka Studenckiego.

Pionki reprezentują wydziały AGH, a każdy z nich trzyma w ręku tarczę z logo danej jednostki.

Ceramiczne pionki reprezentują poszczególne wydziały uczelni / AGH / Materiały prasowe

Jak powstały ceramiczne szachy AGH?

Ceramiczny zestaw szachów przez wiele miesięcy tworzyli studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Ceramiki Artystycznej.

Pierwszym etapem były projekty figur, które powstały dzięki zdjęciom z drona, na podstawie których przygotowano modele 3D.

Każda z figurek najpierw powstała w gipsowej odsłonie, która pozwoliła na wykonanie najdrobniejszych szczegółów. Następnie figurki były odlewane, suszone, wypalane na biskwit, czyli twardy półfabrykat ceramiczny, szkliwione, malowane i ponownie wygrzewane.

Każda z figur przedstawia element kojarzony z uczelnią / AGH / Materiały prasowe

Przygotowanie form gipsowych dało nam możliwość wykonania w przyszłości większej ilości figurek o dużym stopniu powtarzalności. Etap ten poza krokami stricte technologicznymi obejmował również dobór masy do odlewania - wyjaśnia Urszula Mider z Koła Naukowego Ceramiki Artystycznej.

Pomocą merytoryczną na etapie powstawanie zestawu służyły także sekcja szachowa AZS AGH Kraków, Muzeum AGH oraz Biblioteka Główna AGH w Krakowie.

Plansza z kawowych fusów

Projekt przewidywał również wykonanie pudełka na szachy, a jednocześnie planszy do gry. Obudowa jest drewniana, w środku wyłożona gąbką, natomiast pola do gry to czarno-biała mozaika.

Czarne pola powstały z pojedynczych kwadratów wykonanych z masy zawierającej fusy z kawy. Masa zawierająca fusy z kawy jest jednym z naszych osiągnieć z poprzedniej edycji Grantu Rektora 2022 - precyzują studenci.

Miłośnicy gry będą mogli rozegrać partię tym niecodziennym ceramicznym zestawem już 4 listopada w trakcie Międzynarodowego Turnieju "Nauka i Szachy" 2023 OPEN, który odbędzie się w gmachu głównym AGH (al. A. Mickiewicza 30) o godz. 10:00.