12-osobową grupę przestępczą, która przejęła hasła i loginy do kont bankowych jednego z krakowskich zakonów rozbili policjanci. Przestępcy wystawili zlecenia przelewów na 915 tys. zł, udało się wstrzymać transakcje dotyczące 400 tys. zł.

Zatrzymanie członków grupy przestępczej / KWP Kraków / Policja

Kilkanaście dni temu dział bezpieczeństwa jednego z banków wykrył podejrzane operacje na koncie krakowskiego zakonu i zawiadomił właścicieli rachunku. Sprawą zajęli się także policjanci z wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu krakowskiej komendy miejskiej.

Do jednego z zakonników zadzwonili rzekomi policjanci, którzy wykorzystując legendę o ochronie oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskali od duchownego hasła i loginy do kilku kont zakonu - poinformował rzecznik małopolskiej policji mł. inp. Sebastian Gleń.

Na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego policjanci zatrzymali 12 osób w wieku od 20 do 64 lat, zaangażowanych w nielegalny proceder. Wśród nich jest trzech mężczyzn narodowości romskiej, którzy byli organizatorami przestępczego procederu.

Jak ustalili śledczych w grupie obowiązywał szczegółowy podział zadań. Część osób była odpowiedzialna za werbowanie "słupów" czyli osób, których dane wykorzystywano do zakładania kont bankowych, inni zajmowali się przygotowaniem dokumentów, niezbędnych do sfinalizowania formalności bankowych, a kolejni wykonywali połączenia telefoniczne do potencjalnych ofiar.

Czynności z zatrzymanymi KWP Kraków / Policja

Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa. Wobec trzech Romów zastosowano tymczasowy areszt. Pozostali członkowie grupy zostali objęci policyjnym dozorem.

Ze względu na wyłudzenie mienia znacznej wartości podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

Sprawa jest rozwojowa. Policjanci sprawdzają, czy podejrzani nie mają związku z innymi tego typu oszustwami dokonanymi na terenie kraju.