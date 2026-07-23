Groźny wypadek na zakopiance. Ucierpiał kierowca osobówki

RMF24

W Nowym Targu na drodze krajowej nr 47, czyli popularnej zakopiance, zderzyły się w czwartek wieczorem trzy samochody osobowe. Trasa w kierunku Krakowa była całkowicie zablokowana – informował rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły.

W czwartek na popularnej zakopiance doszło do groźnego wypadku (Fot. Małopolska PSP)

W czwartek na popularnej zakopiance doszło do groźnego wypadku (Fot. Małopolska PSP) / Straż pożarna

Do groźnego wypadku doszło w czwartek na drodze krajowej nr 47 w Nowym Targu, czyli popularnej zakopiance. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Jak przekazał PAP rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły, „trasa w kierunku Krakowa była całkowicie zablokowana”.

Droga w kierunku Krakowa jest obecnie zablokowana (Fot. Małopolska PSP) / Straż pożarna

Ustalono także, że w jednym z pojazdów znajdował się nieprzytomny kierowca. Strażacy, używając specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, uzyskali dostęp do poszkodowanego, wydobyli go z rozbitego samochodu i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego.

Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń. Na miejscu wysłano trzy zastępy straży pożarnej i inne służby. Droga krajowa nr 47 w kierunku Krakowa przy wjeździe na dwupasmówkę w Nowym Targu była całkowicie zablokowana.

Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja.