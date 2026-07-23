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Groźny wypadek na zakopiance. Ucierpiał kierowca osobówki

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 23 lipca (23:50)

W Nowym Targu na drodze krajowej nr 47, czyli popularnej zakopiance, zderzyły się w czwartek wieczorem trzy samochody osobowe. Trasa w kierunku Krakowa była całkowicie zablokowana – informował rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły.

Groźny wypadek na zakopiance. Ucierpiał kierowca osobówki
W czwartek na popularnej zakopiance doszło do groźnego wypadku (Fot. Małopolska PSP) /Straż pożarna

Do groźnego wypadku doszło w czwartek na drodze krajowej nr 47 w Nowym Targu, czyli popularnej zakopiance. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Jak przekazał PAP rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły, „trasa w kierunku Krakowa była całkowicie zablokowana”. 

Ustalono także, że w jednym z pojazdów znajdował się nieprzytomny kierowca. Strażacy, używając specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, uzyskali dostęp do poszkodowanego, wydobyli go z rozbitego samochodu i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego.

Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń. Na miejscu wysłano trzy zastępy straży pożarnej i inne służby. Droga krajowa nr 47 w kierunku Krakowa przy wjeździe na dwupasmówkę w Nowym Targu była całkowicie zablokowana. 

Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: policja wypadek Zakopianka

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