Groźny wypadek na zakopiance. Ucierpiał kierowca osobówki

Do groźnego wypadku doszło w czwartek na drodze krajowej nr 47 w Nowym Targu, czyli popularnej zakopiance. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Jak przekazał PAP rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły, „trasa w kierunku Krakowa była całkowicie zablokowana”.
Ustalono także, że w jednym z pojazdów znajdował się nieprzytomny kierowca. Strażacy, używając specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, uzyskali dostęp do poszkodowanego, wydobyli go z rozbitego samochodu i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego.
Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń. Na miejscu wysłano trzy zastępy straży pożarnej i inne służby. Droga krajowa nr 47 w kierunku Krakowa przy wjeździe na dwupasmówkę w Nowym Targu była całkowicie zablokowana.
Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja.