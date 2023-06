W Krakowie dziś kolejna część cyklu "Rozmowy o człowieku". To spotkania poruszające tematy polityczne, religijne, naukowe czy filozoficzne, a ich celem jest poszerzenie horyzontów. Tematem środowego wydarzenia będzie gospodarka wartości.

Rozmowy o człowieku

Moimi gośćmi będą dwaj wybitni ekonomiści: prof. Jerzy Hausner i prof. Stanisław Mazur. Mówi się coraz więcej o ekonomii otwartych oczu, czyli otwartej na współpracę z innymi dziedzinami: nauką, kultura czy psychologią - zapowiada organizatorka spotkań, prof Dominika Dudek. Zastanowimy się czy wartości mogą nie stać w sprzeczności z najzwyklejszym zarabianiem pieniędzy. Zadamy pytania: jak wolność, państwo prawa wpływa na ekonomię? Jak kryzysy wpływają na ekonomię? Jakie są mechanizmy kryzysów w demokratycznym kapitalizmie? - dodaje.

Spotkanie rozpocznie się o 18:00 w auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Idea "Rozmów o człowieku"

Dziedzina, którą reprezentuję - psychiatria - uczy pokory wobec człowieka, uczy zaciekawienia człowiekiem, uczy poznawania człowieka z wielu perspektyw i w różnych kontekstach - tłumaczy prof. Dominika Dudek. Obcowanie z tak subtelną materią, jaką jest psychika zobowiązuje do zadawania ważnych pytań o kondycję człowieka we współczesnym świecie, do zaangażowania, do niepozostawania obojętnym wobec otaczającej nas rzeczywistości - podkreśla.

Jak przyznaje profesor, rzeczywistość ta bywa trudna. Jesteśmy zalewani chłamem i kiczem, w natłoku milionów zbędnych informacji ginie to, co piękne, istotne i wartościowe. Na taką rzeczywistość nie należy się obrażać, lecz starać się ją zmieniać i wzbogacać "robiąc swoje". A wszakże nie ma nic cenniejszego i bardziej wzbogacającego niż spotkanie z mądrym człowiekiem - mówi.

Mam nadzieję, że "Rozmowy o Człowieku" ze wspaniałymi, mądrymi i pięknymi ludźmi będą otwierać nasze umysły, prowokować do wysiłku intelektualnego, zaciekawiać, inspirować i poszerzać przestrzeń wewnętrznej wolności. Tego Państwo i sobie życzę, dedykując nasze spotkania pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego - człowieka o pięknym umyśle - zaznacza.