​"Do zwycięstwa zabrakło bardzo niewiele" - napisał w mediach społecznościowych Łukasz Gibała, odnosząc się do niedzielnej porażki w II turze wyborów na prezydenta Krakowa. To pierwszy komentarz radnego miasta, który rano zrezygnował z naszego zaproszenia do rozmowy w internetowym Radiu RMF24.

Łukasz Gibała / Art Service / PAP Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że wybory na prezydenta Krakowa wygrał poseł Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Uzyskał on poparcie 51,04 proc. głosów, pokonując tym samym startującego z własnego komitetu Łukasza Gibałę, który otrzymał 48,96 proc. głosów. Łukasz Gibała długo zwlekał z komentarzem swojej wyborczej porażki. Miał być nawet gościem dzisiejszej Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24, ale na krótko przed wywiadem poinformował, że rezygnuje z naszego zaproszenia. Wreszcie zabrał głos po godz. 13:00. We wpisie na Facebooku napisał, że wyniki dowodzą, iż on i jego komitet są "głosem połowy mieszkanek i mieszkańców Krakowa". "Naszym celem jest i będzie, żeby ten głos był słyszany i szanowany. Stajemy do tego zadania z wdzięcznością za każdy z 128 269 głosów" - zaznaczył w oświadczeniu. Kraków - zdaniem Łukasza Gibały - jest jedynym dużym polskim miastem, w którym do końca w wyścigu prezydenckim udział brało niezależne środowisko polityczne, "bez wsparcia całej machiny, jaką dysponują największe partie". "Z całej tej drogi, jaką razem przeszliśmy, jestem bardzo dumny" - podkreślił i zapowiedział, że po wyczerpującym kampanijnym maratonie jego środowisko potrzebuje kilku dni, żeby odzyskać siły i ustalić strategię dalszych działań. Informacje te mają być podane "w najbliższym czasie". Zobacz również: Zdecydowały 5434 głosy. Aleksander Miszalski nowym prezydentem Krakowa Różnica 5434 głosów Aleksander Miszalski zdobył w niedzielnej II turze wyborów samorządowych 133 703 głosów, a za jego kontrkandydatem opowiedziało się 128 269 wyborców; obu dzielą zatem 5 434 głosy. Frekwencja w stolicy Małopolski wyniosła 45,50 proc. Koalicja Obywatelska zdobyła także większość w 43-osobowej Radzie Miasta Krakowa. W nadchodzącej kadencji swoich przedstawicieli wprowadzą do niej trzy ugrupowania: KO, która uzyskała 24 mandaty, PiS - 12 mandatów i Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały - 7 mandatów. Jak poinformował krakowski magistrat, pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Krakowa IX kadencji odbędzie się we wtorek, 7 maja, o godz. 10.00 w sali obrad Rady Miasta Krakowa. Podczas sesji ślubowanie złożą nowo wybrani radni. Spośród ich grona wybrany ma zostać przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Ślubowanie złoży też nowo wybrany prezydent Krakowa. Zobacz również: Tusk: Pada mit, że w Polsce są bastiony PiS

