8 osób podejrzanych o rozprowadzanie w Małopolsce i na Śląsku środków odurzających i psychotropowych zatrzymali policjanci. Wśród nich jest 33-letni szef gangu, karany już wcześniej za rozboje i przestępstwa narkotykowe.

Uprawa konopi indyjskich / KWP Kraków / Policja

Na trop dilerów wpadli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Olkusza.

O kierowanie gangiem podejrzany jest 33-latek, który ustalał miejsca ukrywania narkotyków, ceny kupowanych i sprzedawanych środków i sam wprowadzał na czarny rynek hurtowe ilości zabronionych substancji.

To on zlecał współpracownikom dystrybucję, magazynowanie, a także przygotowanie do sprzedaży narkotyków oraz pozyskiwanie nowych klientów - informuje podkom. Barbara Szczerba z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Jak ustalili policjanci gang działał od roku i wprowadził do obrotu niemal 7 kg środków odurzających o czarnorynkowej wartości 160 tys. złotych. Handlarze oferowali szeroki asortyment zabronionych substancji: od marihuany po amfetaminę i specyfiki psychoaktywne, w tym szczególnie niebezpieczną dla zdrowia i życia tzw. flakkę.

/ KWP Kraków / Policja

Narkotykowe transakcje odbywały się w szczególny sposób: jednym z nich było pozostawianie narkotyków na polanie, w specjalnie wykopanych w tym celu skrytkach. Klienci odbierali stamtąd towar i w tym samym miejscu zostawiali pieniądze za zakup.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z Olkusza i z kieleckiego zarządu CBŚP zatrzymali 33-letniego bossa gangu. Zaskoczony akcją nie miał możliwości reakcji. W tym samym czasie zostało zatrzymanych 6 mężczyzn w wieku od 24 do 47 lat oraz 25 -letnia kobieta.

/ KWP Kraków / Policja



Po przeszukaniach policjanci zabezpieczyli m.in. plantację konopi indyjskich urządzoną w piwnicy budynku, gazową z amunicją i ponad 240 tys. złotych w gotówce.

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wprowadzającej do obrotu znaczne ilości środków odurzających i psychotropowych, a także posiadania narkotyków. Pięciu podejrzanych spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie.

Za popełnione przestępstwa grozi do 12 lat pozbawienia wolności.