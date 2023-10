Wybór prac Edwarda Steichena, który zdobył sławę jako portrecista oraz mistrz fotografii modowej i reklamowej, można oglądać na wystawie w Muzeum Fotografii (MuFo) w Krakowie.

To pierwszy retrospektywny przegląd twórczości artysty w Polsce. Pokazywane zdjęcia są autorskimi odbitki i pochodzą z kolekcji Narodowego Muzeum Archeologii, Historii i Sztuki w Luksemburgu, do którego zgodnie z wolą fotografa trafiła część jego spuścizny.

To pierwszy retrospektywny przegląd twórczości artysty w Polsce. Pokazywane zdjęcia są autorskimi odbitki i pochodzą z kolekcji Narodowego Muzeum Archeologii, Historii i Sztuki w Luksemburgu, do którego zgodnie z wolą fotografa trafiła część jego spuścizny.

Edward Steichen (1879-1973) jest jednym z ojców współczesnej fotografii. Był malarzem, projektantem, fotografem. Urodził się w Luksemburgu, ale jego rodzina wyemigrowała do USA. Tam uczył się, pracował i tworzył.

W 1901 wyjechał do Paryża, gdzie poznał francuskich artystów. Po powrocie do Stanów Steichen wraz z Alfredem Stieglitzem i innymi fotografami założył stowarzyszenie Foto-Secesja. W 1905 założyli Małą Galerię przy Fifth Avenue 291, która głównie za jego sprawą stała się miejscem prezentującym najważniejszych współczesnych artystów europejskich, takich jak: Paul Cezanne, Henri Matisse i Pablo Picasso.

W okresie międzywojennym Edward Steichen wykonywał fotografie mody i reklamowe, w tym dla "Vogue’a" i "Vanity Fair". Od 1947 roku był kuratorem Działu Fotografii w nowojorskim Museum of Modern Art, gdzie odpowiadał za stworzenie wystawy "Rodzina człowiecza".

Na wystawie w MuFo Rakowicka można obejrzeć 80 prac artysty z różnych okresów, od wczesnych krajobrazów, przez portrety tworzone na początku XX wieku w Nowym Jorku i Paryżu, zdjęcia modowe i reklamowe z dwudziestolecia międzywojennego, aż po najpóźniejsze prace fotografa.

Są m.in. tak znane fotografie jak "Światło Księżyca - staw", portrety: Theodora Roosvelta, Winstona Churchilla, Charliego Chaplina, Henriego Matisse'a, Poli Negri, Grety Garbo, Loretty Young. Większość zdjęć jest czarno-białych.

"Przyglądając się kolejnym etapom twórczości niezwykle wszechstronnego artysty, można przekonać się, jak ogromny wpływ Edward Steichen wywarł na współczesną fotografię" - podkreślają twórcy wystawy.

Wystawa potrwa do 28 stycznia 2024 roku i odbywa się pod honorowym patronatem Wielkiej Księżnej Luksemburga i została przygotowana we współpracy z Musée national d'archéologie, d'histoire et d'art.