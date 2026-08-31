Dzisiaj zamykają fragment ul. Łowińskiego w Krakowie. Kierowcy pojadą nową jezdnią S7

RMF24

Już w poniedziałek (31 sierpnia) kierowców w Krakowie czekają spore zmiany. Zamknięty zostanie fragment ulicy Łowińskiego, a ruch zostanie przekierowany na nową jezdnię trasy S7.

Zamknięcie ulicy Łowińskiego – co się zmienia?

W poniedziałek, około południa, zamknięty zostanie odcinek ulicy Łowińskiego pomiędzy węzłami Mistrzejowice i Grębałów. To ważna informacja dla wszystkich, którzy codziennie korzystają z tej trasy. Kierowcy zostaną skierowani na około 700-metrowy fragment nowej jezdni ekspresowej S7.

Nowa trasa, nowe zasady

Samochody jadące od strony ulicy Okulickiego, tuż za węzłem Mistrzejowice, zjadą na nową jezdnię ekspresówki. Co ważne, ruch na tym odcinku będzie odbywał się w obu kierunkach.

Jednak trzeba pamiętać, że udostępniony fragment nadal znajduje się na terenie budowy, dlatego będzie na nim obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Fot. GDDKiA

Co dalej z budową S7?

Nowa jezdnia w przyszłości będzie przeznaczona dla kierowców jadących od strony Nowej Huty w kierunku Warszawy.

Druga jezdnia S7, dla samochodów jadących w przeciwną stronę, powstanie w miejscu wyłączonego z ruchu odcinka ulicy Łowińskiego.

Fragment S7 między Mistrzejowicami a Grębałowem to ostatnia część ponad 18-kilometrowej trasy łączącej Widomą z Nową Hutą. Przypomnijmy, że w grudniu 2024 roku kierowcom udostępniono 13,3 km drogi między węzłami Widoma i Mistrzejowice, a rok później 2,6-kilometrowy fragment między Grębałowem a Nową Hutą.

Odcinek Mistrzejowice–Grębałów ma zostać otwarty jesienią tego roku.

Zmiany na S7 to kolejny krok w stronę zakończenia jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie.