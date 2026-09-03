Dyrektor wynajmował od Muzeum Auschwitz mieszkanie za 200 zł. „Nie było naruszenia prawa”

RMF24

Muzeum Auschwitz-Birkenau stanowczo zaprzecza doniesieniom medialnym o rzekomych nieprawidłowościach w wynajmie mieszkania przez dyrektora placówki. W oświadczeniu przesłanym do mediów podkreślono, że nie doszło do żadnego naruszenia prawa, a instytucja czeka na wyniki kontroli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W czwartek portal Zero.pl opublikował artykuł, w którym zarzucono dyrektorowi Muzeum Auschwitz, Piotrowi Cywińskiemu, wynajem mieszkania od muzeum za zaniżoną kwotę – 200 zł miesięcznie. Według portalu muzeum oszacowało, że miesięczny koszt najmu i mediów dla podobnego lokalu miał wynosić od 320 do 350 zł. Muzeum tłumaczy, że niższa stawka została ustalona, ponieważ dyrektor korzystał z mieszkania średnio przez 12 dni w miesiącu. Po interwencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2025 roku opłata wzrosła do 512,12 zł miesięcznie.

Stanowisko Muzeum: Nieprawdziwe informacje

W oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej Muzeum Auschwitz stanowczo odrzuciło zarzuty, określając je jako nieprawdziwe. Przedstawiciele placówki sugerują, że źródłem informacji może być osoba, z którą muzeum od trzech lat pozostaje w sporze prawnym. Jak podkreślono, była ona dyscyplinarnie zwolniona i oskarżona o działanie na szkodę instytucji.

„Rzekome nieprawidłowości przywoływane w artykule nigdy nie miały miejsca. W szczególności nie miało miejsca jakiekolwiek naruszenie prawa przez dyrektora Muzeum, co jesteśmy gotowi potwierdzić w każdym postępowaniu wyjaśniającym względem organizatora Muzeum” – czytamy w oświadczeniu.

Kontrola MKiDN i wdrożone rekomendacje

Muzeum potwierdziło, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło kontrolę w związku ze zgłoszeniem sygnalisty. Resort przeprowadził postępowanie wyjaśniające, które zakończyło się wydaniem rekomendacji, a nie – jak sugerował portal Zero.pl – stwierdzeniem nieprawidłowości. Muzeum wdrożyło zalecane zmiany i szczegółowo wyjaśniło procesy związane z wydatkowaniem środków publicznych.

Rzecznik MKiDN, Piotr Jędrzejowski, potwierdził, że do ministerstwa wpłynęło zgłoszenie zewnętrzne dotyczące Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jak podkreślił, nie sformułowano dotąd żadnych zarzutów wobec placówki, a dalsze działania będą zależały od wyników kontroli zaplanowanej na drugie półrocze 2026 roku.

Co dalej?

Muzeum Auschwitz deklaruje pełną współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz gotowość do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Przedstawiciele instytucji podkreślają, że wszystkie działania były zgodne z prawem i obowiązującymi procedurami.