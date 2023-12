Kraków przymierza się do dynamicznego obliczania opłat za przejazdy komunikacją miejską. Właśnie powstała aplikacja, która będzie testowana do końca roku. Zarząd Transportu Publicznego zachęca mieszkańców do jej pobrania i sprawdzenia. Uwagi pasażerów mają pomóc w stworzeniu najlepszego rozwiązania.

Nowa aplikacja / Na czym ma polegać dynamiczny system naliczania opłat? Wchodząc i wychodząc z pojazdu pasażer będzie przykładał do kasownika kartę, telefon czy zegarek, a system wybierze najlepszą "opcję". Jeśli ktoś odbywa w ciągu dnia wiele podróży autobusem czy tramwajem, zapłaci za bilet dobowy, a nie za kilka jednorazowych. Zarząd Transportu Publicznego zaprasza mieszkańców do testowania aplikacji, która ma obliczać opłaty za przejazdy. Testy wyznaczą kierunek dalszych prac tak, by docelowe rozwiązanie było skuteczne i proste w obsłudze. Jesteśmy w fazie testów, więc korzystając z aplikacji nie zapłacimy za bilet. Musimy pamiętać, żeby mieć ważny bilet - ostrzega rzecznik ZTP Sebastian Kowal. Istotne jest to, że dzięki temu rozwiązaniu można łączyć różne środki transportu podczas przesiadek - dodał. Aplikację "FTQ Lab" trzeba pobrać w zależności od systemu z Apple AppStore Albo Google Play. Po jej pobraniu do testów użyć kodu ZTP23 i aktywować konto. Po wejściu do tramwaju czy autobusu trzeba przesuń przycisk w prawo, a po zakończeniu podróży w lewo. Podczas przesiadania się nie trzeba korzystać z tej opcji, aby aplikacja traktowała przejazd jako jedną, ciągłą trasę. Po zakończeniu przejazdu aplikacja podsumuje trasę. Jeśli trasa została odtworzona poprawnie, należy ją potwierdzić. W przypadku błędów należy opisać w podsumowaniu, co nie zgadza się z rzeczywistą trasą przejazdu. Testy mają pomóc w stworzeniu najlepszego rozwiązania docelowego. Zobacz również: Już ponad 1000 beneficjentów Poland Business Run

Krzysztof Klęczar zostanie nowym wojewodą małopolskim

Konkurs na przebudowę Cracovii rozstrzygnięty. Wygrali projektanci z Krakowa

Wigilia na Rynku Głównym. Gorący posiłek przy wspólnym stole

Opracowanie: Małgorzata Wosion