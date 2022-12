Dwa premierowe spektakle, Materia Prima - Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy i tradycyjna Parada Smoków - to cztery najważniejsze punkty programu Teatru Groteska zaplanowane na czas do końca czerwca. Ten rok miejska scena zamyka z 93 tys. sprzedanych biletów.

Konferencja prasowa w Teatrze Groteska / Teatr Groteska /

Zapraszam na wydarzenia festiwalu Materia Prima, na którym będzie można spotkać się z teatrami z innego świata - w sensie i fizycznym, i jakościowym. Zapraszam także na nasze firmowe wydarzenia, premierę przedstawienia "Ja, Bałwan" na początku marca. Na koniec sezonu - w czerwcu - Parada Smoków pod hasłem "Wielki odlot" - zapowiedział na konferencji prasowej w Teatrze Groteska jej dyrektor Adolf Weltschek.

Jak zaznaczył, wymienione wydarzenia oraz premiera spektaklu "Okna" przygotowywana przez artystów z Ukrainy będą najważniejszymi i najbardziej znaczącymi punktami programu Teatru Groteska do końca teatralnego sezonu w czerwcu 2023 roku.

Adolf Weltschek - dyrektor Teatru Groteska Józef Polewka / RMF FM

Podsumowanie 2022 roku

Ten rok szef sceny nazwał natomiast "pracowitym i owocnym z punktu widzenia interesów teatru". W 2022 roku teatr sprzedał łącznie 93 tysiące biletów.

Chcieliśmy jak najintensywniej nawiązać kontakt z widownią, który był nadwerężony covidowymi przygodami, i to się udało. 8 mln odsłon naszych postów to imponująca sprawa. Wróciliśmy w świadomości, wirtualnie, ale także wróciliśmy w sensie frekwencyjnym. Duża, dobra frekwencja w granicach 90 proc. na naszych spektaklach, dokładaliśmy spektakle. No więc widać, że widzowie dalej nas lubią, przypomnieliśmy się, co jest niezwykle istotne - podsumował Adolf Weltshek.

Jak przypomniano, Teatr Groteska zareagował na wojnę w Ukrainie błyskawicznie - z jednej strony angażując się w pomoc charytatywną, stając się miejscem do dyskusji o formie i rodzajach pomocy niesionej uchodźcom, którzy przybyli do Krakowa, a także reagując na tę sytuację artystycznie. To z jednej strony poruszająca "Modlitwa za Ukrainę" zaśpiewana przez Alonę Szostak, do której słowa napisała Małgorzata Zwolińska, ale też spektakle w języku ukraińskim (którego aktorzy uczyli się fonetycznie) - "Nie Płacz, Koziołku" oraz premierowa "Karuzela Wierszy".

Jak co roku - szczególnym miejskim wydarzeniem była 21. Wielka Parada Smoków, tym razem z motywem przewodnim "Smoki miast, katedr, zamków i pałaców polskich". Po pandemicznej przerwie składała się ona z kilku elementów: Weekendowego Smoczego Pikniku Rodzinnego, Wielkiego Nocnego Widowiska Plenerowego oraz Wielkiej Parady Smoków.

Ponad 30 smoków animowanych przez blisko tysiąc dzieci przeszło ulicą Grodzką na Rynek Główny. Dwadzieścia jeden smoków walczyło na scenie o tytuł Najpiękniejszego. Inspiracją dla budowniczych tegorocznych smoków była dawna polska architektura.

Wielka Parada Smoków to impreza organizowana od 2000 roku przez Teatr Groteska. Jej pomysłodawcą jest dyrektor Groteski, Adolf Weltschek. Wydarzenie na stałe wpisało się w kulturalną mapę Krakowa - przyciąga nie tylko mieszkańców miasta, ale również tysiące miłośników smoków z całej Polski, Europy i świata.

Kolejna edycja Parady Smoków - w czerwcu 2023 r.