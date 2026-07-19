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Drzewo runęło na bryczkę pełną ludzi. Pięć osób rannych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 lipca (18:18)

W Targanicach koło Andrychowa (woj. małopolskie) drzewo spadło na bryczkę, którą podróżowało kilkanaście osób. Pięć z nich trafiło pod opiekę ratowników medycznych.

Drzewo runęło na bryczkę pełną ludzi. Pięć osób rannych
Fot. KW PSP Kraków /Straż pożarna
  • W Targanicach na ulicy Nowa Wieś drzewo spadło na bryczkę przewożącą kilkanaście osób, w wyniku czego pięć osób zostało poszkodowanych.
  • Poszkodowani zostali objęci opieką ratowników medycznych, żaden z nich nie odniósł obrażeń zagrażających życiu.
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W niedzielne popołudnie na ulicy Nowa Wieś w Targanicach doszło do groźnego incydentu. Około godziny 16. na jadącą bryczkę, w której podróżowało kilkanaście osób, runęło drzewo. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe.

 

Pięć osób pod opieką ratowników

W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało pięć osób. Na szczęście, jak informują służby, nikt nie odniósł obrażeń zagrażających życiu. 

Jak poinformował rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły, bryczką jechało dwanaście osób. Pięcioro poszkodowanych to osoby dorosłe. Ich życie nie jest zagrożone. 

Do akcji ratunkowej skierowano także trzy wozy straży pożarnej. Strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i usunęli powalone drzewo.

Źródło: RMF FM
Tagi: straż pożarna

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