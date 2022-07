Zarzuty dot. korupcji i oszustwa usłyszeli trzej żołnierze, zatrzymani w czasie wspólnej akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Żandarmerii Wojskowej. Jest wśród nich dowódca 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie – ppłk Paweł Ż.

Oprócz ppłk Pawła Ż, zatrzymano także żołnierzy służących w 18. Batalionie Powietrznodesantowym w Bielsku-Białej oraz 11. Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rząsce.

Obecne zatrzymania to ciąg dalszy działań w sprawie korupcji w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie nadzorowanego przez wydział ds. wojskowych krakowskiej prokuratury okręgowej. Według śledczych dochodziło tam do nieprawidłowości w rozdysponowywaniu środków publicznych przekazywanych przez resort obrony narodowej oraz przyjmowania łapówek za "pomoc" w przeniesieniu do innej jednostki.

Dotychczas w tej sprawie zarzuty usłyszało już 47 osób podejrzanych - żołnierzy krakowskiego batalionu oraz innych jednostek wojskowych z woj. małopolskiego, śląskiego i łódzkiego. Głównym podejrzanym jest poprzedni dowódca jednostki ppłk Marcin M. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Żołnierze po usłyszeniu zarzutów dot. korupcji i oszustwa nie zostali tymczasowo aresztowani - zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

CBA apeluje o zgłaszanie się osób, które mogły uczestniczyć w korupcyjnym procederze. Biuro przypomniało, że zgodnie z przepisami takie osoby unikną kary, jeśli zawiadomią i ujawnią wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim dowiedzą się o nich śledczy.