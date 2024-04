Od dziś do 5 maja potrwają prace związane z podłączaniem nowego układu torowego w rejonie węzła drogi S7 do istniejącego torowiska na ulicy Kocmyrzowskiej. W tym czasie ruch tramwajów na tej ulicy będzie wstrzymany, a linie numer 1 i 5 zostaną skierowane do pętli przy rondzie Hipokratesa – informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Tramwaj na pętli Hipokratesa / Shutterstock Zmiany w komunikacji tramwajowej: linia nr 1 - będzie kursować po trasie objazdowej: "Cichy Kącik" - ... - rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego, al. Andersa, ul. Broniewskiego - "Rondo Hipokratesa"

- ... - rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego, linia nr 5 - będzie kursować po trasie objazdowej: "Krowodrza Górka" - ... - rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego, al. Andersa, ul. Broniewskiego - "Rondo Hipokratesa" Zastępcza komunikacja autobusowa:

linia nr 701 - będzie kursować bez zmian na trasie "Czyżyny Dworzec" - "Wzgórza Krzesławickie". Bilety okresowe zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych, a ponadto bilety wykupione na linie tramwajowe nr 1 i 5 będą ważne: w autobusach linii nr 122 i 422 na odcinku "Wzgórza Krzesławickie" - "Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego"

w autobusach linii nr 142 i 442 na odcinku "Os. Na Stoku Szkoła" - "Zajezdnia Nowa Huta"

w autobusach linii nr 149 na odcinku "Wzgórza Krzesławickie" - "Wańkowicza"

w autobusach linii nr 202, 212, 222, 232 i 262 na odcinku "Wzgórza Krzesławickie" - "Czyżyny Dworzec"

na całej trasie linii autobusowych nr 701 i 752.

