Według sondażowych danych prezydentem Krakowa w kadencji 2024-2029 będzie Aleksander Miszalski. W sondażu exit poll IPSOS uzyskał 51,1 proc. głosów. Różnica nad Łukaszem Gibałą jest minimalna (48,9 proc.). Na oficjalny wynik wyborów musimy jeszcze poczekać.

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie zmierzyli się poseł PO Aleksander Miszalski oraz radny, przedsiębiorca i aktywista miejski Łukasz Gibała. Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP na Aleksandra Miszalskiego oddano 51,1 proc. głosów, a na Łukasza Gibałę - 48,9 proc.

Miszalski tonuje nastroje

Przyjmuję wynik II tury wyborów z ogromną wdzięcznością, ale też z pokorą, bo to jeszcze jest sondaż - mówił Aleksander Miszalski (KO) zaraz po ogłoszeniu wyników badania exit poll Ipsos.

Potem zwrócił się do mieszkańców Krakowa, którzy w drugiej turze wyborów oddali na niego głos. Dziękuję wam nie tylko za głosy. Dziękuję wam za te dwa miesiące ciężkiej kampanii, za te wszystkie rozmowy na ulicach, na placach, na targach, na kleparzach, na przystankach. Za te wszystkie pomysły programowe. Za słowa krytyki. Za wszystko to, że codziennie to wy dawaliście mi tą gigantyczną energię i ten zapał do pracy - powiedział.



Gibała nie składa broni

W sztabie Łukasza Gibały nie ma mowy o składaniu broni - relacjonuje reporterka RMF FM Agata Nurek. Wszystko będzie jasne dopiero za kilka godzin, najpóźniej jutro! - mówią zwolennicy Łukasza Gibały, którzy zgromadzili się w Browarze Lubicz. Sam kandydat podziękował za głosy i powiedział, ze jest dumny z wyniku. Jego zwolennicy - jak relacjonuje reporterka RMF - cały czas wierzą w zwycięstwo nad Miszalskim.

Oto sylwetki obu kandydatów, którzy starali się o wygraną w wyborach na prezydenta Krakowa:

Aleksander Miszalski

Poseł PO uzyskał najlepszy wynik już w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając 37,21 proc. głosów. Jego zwycięstwo dwa tygodnie temu było nie lada sensacją, ponieważ we wszystkich przedwyborczych sondażach pierwsze miejsce ze sporą przewagą zajmował Łukasz Gibała.

Aleksander Miszalski w tym roku po raz pierwszy ubiegał się o fotel prezydenta, poparła go KO i Nowa Lewica, a przed drugą turą m.in. Polska 2050.

Ma 44 lata, jest przewodniczącym PO w Małopolsce. W 2019 r. po raz pierwszy został posłem, wcześniej był radnym dzielnicowym i radnym miejskim. Jest absolwentem ekonomii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do czasu ogłoszenia startu w wyborach na prezydenta Krakowa był przedsiębiorcą działającym w branży turystycznej.

Łukasz Gibała

Radny, przedsiębiorca, aktywista miejski Łukasz Gibała był faworytem wyborów prezydenckich w Krakowie. Wygrywał we wszystkich przedwyborczych sondażach. Gibała dwa tygodnie temu zdobył 26,79 proc. głosów, a jego rywal startujący z poparciem KO i Nowej Lewicy - 37,21 proc.

Łukasz Gibała ma 47 lat, jest szefem stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców oraz klubu radnych miejskich. To był już trzeci jego start w wyborach prezydenckich w Krakowie, do tej pory przegrywał jednak w pierwszych turach. Gibała ma bogatą karierę polityczną. Jako poseł KO, a potem Ruchu Palikota dwukrotnie zasiadał w Sejmie. W 2015 r. bez powodzenia startował do Senatu jako kandydat niezależny. Od czasu tej porażki skoncentrował się na Krakowie.

Od lat był jednym z największych przeciwników prezydenta Majchrowskiego. W czasie kampanii podkreślał potrzebę zmian w Krakowie, większości swoich konkurentów zarzucał, że będą kontynuatorami polityki Jacka Majchrowskiego. Od początku miał poparcie partii Razem i posłanki Darii Gosek-Popiołek.

Z wykształcenia jest filozofem. Prowadził firmę produkującą m.in. filamenty do drukarek 3D (filament to termoplastyczne tworzywo w postaci żyłki nawiniętej na szpulę). Przed drugą turą wyborów przekazał jednak udziały w niej swemu ojcu, tytułem spłaty długu w wysokości 250 mln zł. Dług stał się głównym tematem kampanii, postanowiłem uciąć wszelkie spekulacje - tłumaczył. Więcej informacji o długu znajdziecie TUTAJ.

