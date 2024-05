Cracovia poinformowała, że Dawid Kroczek w przyszłym sezonie ekstraklasy nadal będzie trenerem "Pasów". Nowa umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku, ale istnieje możliwość jej przedłużenia o kolejny rok.

Dawid Kroczek / Artur Reszko / PAP

Dawid Kroczek ma 35 lat, wcześniej pracował w IV, III, II i I lidze. Wcześniej był szkoleniowcem m.in. Resovii, a w minionym sezonie III-ligowej Unii Skierniewice.

Pracę w Cracovii rozpoczął w styczniu. Miał przygotować organizacyjnie i od nowego sezonu prowadzić reaktywowany zespół rezerw w IV lidze.

5 kwietnia przejął jednak opiekę na pierwszą drużyną, po tym jak zdymisjonowano Jacka Zielińskiego.

Formalnie jednak nie był wpisywany do protokołu, gdyż dopiero 22 kwietnia został przyjęty na kurs UEFA Pro, co uprawniało go do prowadzenia zespołu w ekstraklasie.

Pod jego kierunkiem Cracovia rozegrała 6 spotkań, w których odniosła trzy zwycięstwa, raz zremisowała i poniosła dwie porażki.

W niedzielę "Pasy" pokonały 2:0 Raków Częstochowa i zapewniły sobie utrzymanie. To był warunek konieczny, aby podpisał nowy kontrakt i kontynuował pracę w krakowskim klubie.

"Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia, mimo że trener miał też oferty z innych klubów. Decyzja ta była poparta analizą i uznaliśmy to za najlepsze rozwiązanie" - powiedział Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii, cytowany przez oficjalny serwis klubowy.