Cztery osoby ugodzone nożem. Policja zatrzymała sprawcę

RMF24

W nocy z soboty na niedzielę w Kętach w Małopolsce doszło do dramatycznych wydarzeń. W pobliżu jednej ze stacji paliw wybuchła awantura, która zakończyła się atakiem nożownika. Cztery osoby zostały ranne, a sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja poszukiwała napastnika. W niedzielę po południu udało się go zatrzymać.

Według informacji przekazanych przez policję w bójce brało udział kilka osób – zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W pewnym momencie jeden z mężczyzn wyciągnął nóż i zaatakował 4 innych uczestników awantury.

Trzy osoby z ranami powierzchownymi oraz jedna, która została ugodzona w klatkę piersiową trafiły do szpitala - powiedziała asp. Małgorzata Jurecka z policji w Oświęcimiu.

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i był poszukiwany. Przesłuchano świadków, zabezpieczone zostały nagrania z monitoringu.

Sprawca zatrzymany

W niedzielę po południu poinformowano, że sprawca został zatrzymany.

Podczas intensywnie przeprowadzonych czynności poszukiwawczych policjanci ustalili i zatrzymali 23-latka z gminy Brzeszcze. Ukrywał się na terenie gminy Osiek. Mężczyzna był poszukiwany do sprawy uszkodzenia ciała czterech osób - przekazała Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji.

Jak dodała, funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzenia.