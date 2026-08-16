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Cztery osoby ugodzone nożem. Policja zatrzymała sprawcę

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 sierpnia (10:49) Aktualizacja: Dzisiaj, 16 sierpnia (15:08)

W nocy z soboty na niedzielę w Kętach w Małopolsce doszło do dramatycznych wydarzeń. W pobliżu jednej ze stacji paliw wybuchła awantura, która zakończyła się atakiem nożownika. Cztery osoby zostały ranne, a sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja poszukiwała napastnika. W niedzielę po południu udało się go zatrzymać.

Cztery osoby ugodzone nożem. Policja zatrzymała sprawcę
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Według informacji przekazanych przez policję w bójce brało udział kilka osób – zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W pewnym momencie jeden z mężczyzn wyciągnął nóż i zaatakował 4 innych uczestników awantury. 

Trzy osoby z ranami powierzchownymi oraz jedna, która została ugodzona w klatkę piersiową trafiły do szpitala - powiedziała asp. Małgorzata Jurecka z policji w Oświęcimiu. 

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i był poszukiwany. Przesłuchano świadków, zabezpieczone zostały nagrania z monitoringu. 

Sprawca zatrzymany 

W niedzielę po południu poinformowano, że sprawca został zatrzymany.

Podczas intensywnie przeprowadzonych czynności poszukiwawczych policjanci ustalili i zatrzymali 23-latka z gminy Brzeszcze. Ukrywał się na terenie gminy Osiek. Mężczyzna był poszukiwany do sprawy uszkodzenia ciała czterech osób - przekazała Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji.

 Jak dodała, funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

 

 

 


Źródło: RMF24
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