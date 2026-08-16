Cztery osoby ugodzone nożem. Policja zatrzymała sprawcę

Według informacji przekazanych przez policję w bójce brało udział kilka osób – zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W pewnym momencie jeden z mężczyzn wyciągnął nóż i zaatakował 4 innych uczestników awantury.
Trzy osoby z ranami powierzchownymi oraz jedna, która została ugodzona w klatkę piersiową trafiły do szpitala - powiedziała asp. Małgorzata Jurecka z policji w Oświęcimiu.
Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i był poszukiwany. Przesłuchano świadków, zabezpieczone zostały nagrania z monitoringu.
Sprawca zatrzymany
W niedzielę po południu poinformowano, że sprawca został zatrzymany.
Podczas intensywnie przeprowadzonych czynności poszukiwawczych policjanci ustalili i zatrzymali 23-latka z gminy Brzeszcze. Ukrywał się na terenie gminy Osiek. Mężczyzna był poszukiwany do sprawy uszkodzenia ciała czterech osób - przekazała Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji.
Jak dodała, funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzenia.