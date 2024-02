Projekt uchwały o wprowadzeniu w Krakowie nowego rodzaju biletu na komunikację miejską - biletu okresowego został przekazany radnym. Jeśli radni zdecydują o jego przyjęciu, opłaty będą naliczane w zależności od liczby przejechanych autobusem lub tramwajem kilometrów.

/ Marlena Chudzio / RMF24

Na razie to tylko propozycja.

Prace nad nowym, bardziej sprawiedliwym sposobem naliczania opłat za podróże przez zakorkowane miasto trwają od dawna.

Taryfa odcinkowa ma być dostępna tylko w aplikacji na urządzenia mobilne. Minimalna opłata za przejechanie odcinka do 4 km ma wynosić 4 zł (dla osób uprawnionych do ulg 2 zł). Każde kolejne rozpoczęte 500 metrów podróży to opłata 0,50 zł (0,25 zł).

Jak zapewniają autorzy pomysłu, maksymalna opłata za jedną podróż będzie wynosiła 8 zł, nawet jeśli trasa będzie dłuższa niż osiem kilometrów.

Dodatkowym udogodnieniem ma być wprowadzenie maksymalnej odpłatności w ciągu doby. Pasażerowie, którzy wydadzą na przejazdy 22 zł (lub 11 zł w przypadku ulg), nie poniosą dodatkowych kosztów za podróże do końca doby we wszystkich III strefach.

Pomysł spotkał się już z krytyką. Według części osób, choć nowa taryfa miała być udogodnieniem, będzie pretekstem do podwyżek. "Idea, która sama w sobie jest dobra i miała sprawić, że przestaniemy płacić za stanie w korku czy czekanie na przesiadkę, w praktyce jest wykorzystywana by przepchnąć ukryte zwiększenie opłat" - piszą twórcy Platformy Komunikacyjnej Krakowa.