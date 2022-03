Uchodźcy z Ukrainy będą mogli do końca kwietnia bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej w Krakowie. Uprawnienia do darmowych przejazdów autobusami i tramwajami w stolicy Małopolski miały pierwotnie obowiązywać do końca marca.

/ Shutterstock Obywatele Ukrainy będą mogli do końca kwietnia bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej w Krakowie – poinformował Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w stolicy Małopolski dla uchodźców z Ukrainy zostały wprowadzone po rozpoczęciu wojny w tym kraju. Pierwotnie miały obowiązywać do końca marca. Możliwość bezpłatnych przejazdów KMK obowiązuje do końca marca, natomiast miasto przygotowało projekt uchwały, w którym został wydłużony okres bezpłatnych przejazdów do 30 kwietnia - wyjaśnił przedstawiciel ZTP. Zwolnienie z opłat dotyczy przewozów realizowanych na obszarze miasta oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest paszport lub inny dokument potwierdzający przekroczenie granicy Polski od dnia 24 lutego 2022 r. Zobacz również: UNHCR chce mieć swoje przedstawicielstwo w Krakowie

