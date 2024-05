W Krakowie odbył się pogrzeb Jacka Zielińskiego, współtwórcy zespołu Skaldowie. Żegnali go artyści i fani zespołu. Muzyk zmarł po długiej chorobie w wieku 77 lat. Przez blisko sześćdziesiąt lat nie schodził ze sceny.

Kraków. Uroczystości pogrzebowe Jacka Zielińskiego / fot. Maciej Pałahicki / RMF24

W poniedziałek o poranku przed Kryptą Zasłużonych w kościele na Skałce wystawiona była urna z prochami. Msza żałobna rozpoczęła się o g. 11.00, a o g. 14.00 muzyk spoczął na cmentarzu Rakowickim.

Jacek Zieliński przez całe swoje życie był związany ze stolicą Małopolski. Ukończył liceum muzyczne w klasie skrzypiec, a potem studiował w Wyższej Szkole Muzycznej w klasie altówki. Występował zarówno jako wokalista, trębacz, skrzypek, jak i aranżer. W 1965 roku razem z Zygmuntem Kaczmarskim, Januszem Kaczmarskim, Feliksem Naglickim, Jerzym Fasińskim i swoim bratem Andrzejem Zielińskim założył grupę Skaldowie. Współpracował także z Piwnicą pod Baranami.

Artystę żegnają przyjaciele i tłumy fanów

Na uroczystości pogrzebowe przybył prezydent RP z z małżonką. Zielińskiego pożegnali też przyjaciele, m. in. muzycy Mieczysław Jurecki i Tomasz Zaliszewski z Budki Suflera.

Prezydent RP odznaczył pośmiertnie Jacka Zielińskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie z rąk Andrzeja Dudy odebrał syn muzyka Bogumił Zieliński.

To wysokie odznaczenie przyznałem panu Jackowi Zielińskiemu za niezwykłą wartość artystyczną i państwową tego, co tworzył, ale także tego, jak żył jako muzyk, jako członek polskiego środowiska artystycznego, jako jedna z najważniejszych jego postaci w świecie muzyki nowoczesnej - powiedział prezydent Andrzej Duda.

"Dla mnie był idolem. Byłam na koncercie w studiu Witolda Lutosławskiego w Warszawie. I zachowałam go w pamięci jako bardzo energicznego. Piękny był", "To wielki artysta z pokolenia artystów, które trzeba upamiętniać i trzeba słuchać" - usłyszał od uczestników uroczystości reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Był artystą, kumplem, przyjacielem, muzykiem, twórcą. Myślę, że kończy się przede wszystkim pewna epoka. Na pewno w muzyce, w harmonii, w melodyce - mówił Mieczysław Jurecki z Budki Suflera. 15 czerwca mieliśmy razem zagrać z Andrzejem i z Jackiem koncert z okazji 50-lecia powstania Budki Suflera. No i z Jackiem już nie zagramy, niestety. Nie wyobrażałem sobie, że nie przyjedziemy na pogrzeb, więc jesteśmy - dodał Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera.

O bardzo trudnych rzeczach potraficie śpiewać w sposób prosty. To wielkość Skaldów, że o wielkich rzeczach w sposób bardzo prosty potraficie mówić - mówił kard. Grzegorz Ryś, który wygłosił homilię, zwracając się do biorących udział w mszy artystów. Zdaniem kardynała Skaldowie, odkąd istnieją, czyli blisko 60 lat, potrafią poprzez swoją twórczość rozmawiać z ludźmi, dlatego, że sami potrafią ich słuchać.

We wspomnieniach syna artysty, Bogumiła, ojciec pozostał człowiekiem bardzo skromnym, nie zabiegającym o zaszczyty, bardzo ufnym i otwartym. Był czasem dużym chłopcem, czasem nader naiwnym, ale chyba przez to miał w sobie bardzo dużo radości i miłości i do całego świata, nigdy nie narzekał - powiedział syn i dodał: Dwie rzeczy, które powodowały, że tato zawsze miał uśmiech w duszy, to słońce i wnuki. Ukochał – żonę Halinkę i muzykę.