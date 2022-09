W poniedziałek (12 września) rozpocznie się przebudowa alei Róż w Nowej Hucie. Projekt zakłada przywrócenie historycznego wyglądu z lat 70. tej części Krakowa. Posadzonych zostanie prawie 1,3 tys. krzewów róż, a także m.in. lilaki, ligustry, tulipany i 24 lipy.

"Przebudowa al. Róż to realizacja projektu z budżetu obywatelskiego miasta Krakowa +Aleja Róż na nowo+. Przywrócimy historyczny układ tej części alei, a przede wszystkim znowu pojawią się tutaj róże, szpalery lip i trawniki” – poinformował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w mediach społecznościowych.

Od rozpoczęcia robót wykonawca będzie miał 10 miesięcy na realizację prac.

Teren inwestycji – jak przekazał magistrat – ma zostać wygrodzony, ale z zachowaniem możliwości przejścia wzdłuż budynków.

„Aleja Róż na nowo” to projekt budżetu obywatelskiego z 2019 r. Zakłada przywrócenie historycznego układu zieleni alei Róż – do lat 70. XX w., kiedy to na alei postawiono pomnik Włodzimierza Lenina. W alei Róż pojawi się blisko 1,3 tys. krzewów róż, prawie 3,5 tys. innych krzewów (lilak pospolity, ligustr pospolity), blisko pół tysiąca bylin oraz roślin cebulowych. Na placu zakwitną m.in. tulipany. Posadzone zostaną 24 lipy.

Zgodnie z zapowiedziami, obszar o powierzchni blisko 1 hektara na odcinku między placem Centralnym a aleją Przyjaźni zamieni się w zieleniec, w którym będzie można wypocząć.

Na terenie placu zlokalizowane zostaną ławki i kosze na śmieci nawiązujące do historycznych form znanych z fotografii. Pojawią się również stojaki rowerowe. Poza tym będzie zdrój uliczny z wodą pitną dla ludzi i zwierząt.