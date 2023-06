Osuwisko na drodze krajowej 28 między Kasiną Górną a Gruszowcem jest aktywne i zagraża bezpieczeństwu - takie są wyniki pierwszych badań geotechnicznych. Z tego powodu trasa nadal będzie zamknięta, a odcinek ten będą mogli pokonywać tylko okoliczni mieszkańcy.

Osuwisko na drodze / GDDKiA Kraków / GDDKiA

Być może konieczne będą kolejne, bardziej specjalistyczne badania i odwierty.

Decyzje ma podejmować wojewódzki inspektorat nadzoru budowalnego.

Pod koniec maja na drodze krajowej 28 prowadzącej z Mszany Dolnej do Limanowej, a dokładnie na jej odcinku między Kasiną Górną a Gruszowcem uaktywniło się osuwisko. Powstało kilka szczelin o długości ok. 15 m i szerokości od kilku do 20 cm. Ze względów bezpieczeństwa drogowcy zamknęli przejazd, a do pracy przystąpili geolodzy i inspektorzy nadzoru budowlanego.