Afera korupcyjna w zbrojeniówce. Są kolejne zatrzymania CBA

RMF24

Były dyrektor spółki z branży zbrojeniowej i przedsiębiorca zostali zatrzymani w sprawie korupcji w sektorze zbrojeniowym i wojskowym. Usłyszeli zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych, poświadczenia nieprawdy i oszustw na szkodę spółek Skarbu Państwa. Śledztwo w tej sprawie prowadzi krakowska prokuratura. Do nielegalnego procederu miało dochodzić w latach 2014-2022.

Łapówki i oszustwa

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego - na polecenie 8 Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie, który prowadzi śledztwo w sprawie m.in. fikcyjnych usług poligonowych - zatrzymali dwie kolejne osoby. To przedsiębiorca i były dyrektor spółki z branży zbrojeniowej.

Zostali oni namierzeni na Podkarpaciu i w woj. świętokrzyskim, a następnie doprowadzeni do prokuratury w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i oszustw na szkodę spółek Skarbu Państwa. Nieprawidłowości, które im zarzucono, dotyczą lat 2017-2020. Prokurator zastosował wobec nich m.in. dozór policji.

To już czwarta akcja CBA w tym śledztwie. Według funkcjonariuszy planowane są kolejne.

Śledztwo w sektorze zbrojeniowym

Śledztwo dotyczy m.in. procederu korupcji w sektorze zbrojeniowym i wojskowym w latach 2014-2022. Z ustaleń funkcjonariuszy CBA wynika, że prywatne podmioty przez lata miały wystawiać nierzetelne faktury za usługi poligonowe, które w rzeczywistości nie były świadczone, w tym za usługi logistyczne.

Postępowanie obejmuje również podejrzenia wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych, głównie w formie gotówki. Według ustaleń funkcjonariuszy Delegatury CBA w Krakowie w proceder mieli być zaangażowani prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele kadry zarządzającej państwowymi spółkami należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także osoby związane z jednostkami wojskowymi i instytucjami badawczymi.