Policja wyjaśnia sprawę pobicia 74-letniego mieszkańca Krakowa przez trójkę młodych ludzi. Do zdarzenia doszło w piątek po południu na ul. Walgierza Wdałego w Tyńcu - poinformowała małopolska policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Poszkodowany 74-latek w poważnym stanie trafił do szpitala. Podejrzani o pobicie zostali zatrzymani - to dwóch mężczyzn z wieku 20 i 21 lat oraz 21-latka. Według wstępnych ustaleń policji, przyczyną pobicia były słowne utarczki pomiędzy starszym mężczyzną a grupką młodych osób.



Jak poinformował Bartosz Izdebski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, do pobicia doszło na terenie publicznym, przy ul. Walgierza Wdałego w krakowskim Tyńcu. Wszystko wskazuje na to, że ofiara i sprawcy nie znali się wcześniej.