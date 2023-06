Dwie dodatkowe kondygnacje w pawilonie "E" zyska po rozbudowie Szpital Powiatowy im. św. Jana Pawła II w Wadowicach. Dzięki temu placówka rozszerzy swoją ofertę m.in. o procedury jednodniowe.

/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie /

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał dziś ze starostą wadowickim Eugeniuszem Kurdasem umowę potwierdzającą przyznanie dofinansowania w wysokości 3 mln zł z rezerwy ogólnej premiera.

Nowe możliwości dla szpitala

Chcemy, aby Małopolanie mieli jednakowy dostęp do wszystkich usług, w szczególności tych związanych z ochroną zdrowia. Dzięki środkom z budżetu państwa przyznanym przez premiera Mateusza Morawieckiego w wysokości 3 mln zł, Szpital Powiatowy w Wadowicach będzie mógł wykonać niezbędne prace wykończeniowe w dobudowywanych kondygnacjach istniejącego pawilonu "E" - mówił Łukasz Kmita.

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Barbara Bulanowska mówiła, że "realizacja inwestycji spowoduje nie tylko znaczne zwiększenie dostępności dla mieszkańców świadczeń medycznych w zakresie nie wykonywanych dotychczas w powiecie krótkich procedur jednodniowych i rozwój szybkiej diagnostyki, ale także umożliwi bardziej racjonalne rozłożenie funkcji szpitala". Na zwolnionych przestrzeniach uruchomiona zostanie rehabilitacja prowadzona w trybie leczenia stacjonarnego i dziennego - wskazała.

Jakie prace zostaną wykonane?

Projekt zakłada rozbudowę głównego pawilonu szpitala o dwie kondygnacje. Ich powierzchnia użytkowa ma wynieść prawie 2,5 tys. m kw. Na jednej z nich utworzony zostanie nowoczesny Ośrodek Szybkiej Diagnostyki i Terapii Krótkoterminowej. W ramach ośrodka skonsolidowane zostaną pracownie diagnostyczne i Oddział Chirurgii Jednego Dnia z dwoma salami operacyjnymi. Będą tam przeprowadzane jednodniowe zabiegi, m.in. z zakresu otolaryngologii i okulistyki oraz endoskopowe badania diagnostyczne. Uruchomione zostaną 3 sale w ramach Pracowni Endoskopii, tj. sali do gastroskopii, kolonoskopii i cystoskopii.

Na kolejnej kondygnacji zostaną rozlokowane dwa oddziały wewnętrzne, które obecnie znajdują się w różnych częściach szpitala. Stan zaawansowania robót budowlanych wynosi 80 proc.

Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 42,5 mln zł. Pieniądze na ten cel pochodzi z różnych źródeł. Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Wadowicach wyniosło 15 mln zł; marszałek województwa przekazał niemal 15 mln zł, 3 mln zł pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa, a kolejne 3 mln zł to środki przekazane przez gminy powiatu wadowickiego. Pozostała kwota to środki własne szpitala oraz pożyczka z budżetu Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Szpital aktualnie dysponuje dziesięcioma oddziałami i ma 229 łóżek.