Przez dwa dni 2-3 grudnia br. Centrum Kongresowe ICE Kraków gościło ludzi gór z całej Polski. Uczestnicy mieli okazję spotkać się ze znanymi himalaistami i alpinistami, wysłuchać prelekcji, wziąć udział w warsztatach, zakupić wyposażenie na wycieczki górskie i książki o tematyce górskiej, a przede wszystkim obejrzeć najlepsze filmy górskie.

/ RMF FM

Konkursy Filmowe

W Polskim Konkursie Filmowym wzięło udział osiem obrazów. Grand Prix tegorocznego KFG trafiło do polskiej reżyserki Natalii Koniarz za film "Pocztówki znad krawędzi". I Nagroda przypadła "Silent Escape", reż. Oswald Rodrigo Pereira o alpiniście i narciarzu wysokogórskim Bartku Ziemskim, który w tym roku zjechał na nartach z dwóch ośmiotysięczników. II Nagrodę przyznano filmowi "Inussuk. Droga do domu" w reżyserii Marcina Tomaszewskiego. Autor oraz jego partner Paweł Hałdaś zabrali nas w podróż na Grenlandię.

Najlepszym Filmem Górskim w Międzynarodowym Konkursie Filmowym został wielokrotnie nagradzany dokument "Pasang. In the Shadow of Everest" w reżyserii Nancy Svendsen, który przedstawia historię Pasang Lhamu Sherpy, która w 1993 roku jako pierwsza Nepalka weszła na Mount Everest. Najlepszy Film Wspinaczkowy to "Still Alive", reż. Santiro Martirano. Portret utalentowanego i zmagającego się z chorobą wspinacza Klaasa Willemsa.





Belg był w tym roku gościem festiwalu. Najlepszym filmem w kategorii Przygoda i Eksploracja okazał się "Just a ride", reż. Matti Juhani Kinnunen i Iisakki Kennilä. Historia byłego snowboardzisty Mattiego Kinnunena, którego zawodową karierę przerwał wypadek. Bohatera i twórcę filmu uczestnicy KFG mogli w trakcie ciepłego i inspirującego spotkania festiwalowego. Najlepszy film w kategorii Kultura, Przygoda, Człowiek przypadł obrazowi "Maurice Baquet, l’accordé", reż. Gilles Chappaz. Portret Maurice’a Baqueta, człowieka wielu talentów - muzyka, aktora, artysty estradowego, alpinisty i narciarza. Nagroda dla filmu zaangażowanego społecznie powędrowała do "Rakchham. Bridge beetwen worlds", reż. Ray Demski. Niesamowite miejsce "odkryte dla wspinania" przez Bernda Zangerla. Indyjska dolina Sangla, w okolicach niewielkiej wioski Rakchham - to tam Zangerl dzięki wspólnej pracy z lokalną społecznością tworzy wspinaczkowe eldorado.



Spotkania

KFG to okazja do niezwykłych spotkań i wysłuchania opowieści znanych himalaistów i ludzi gór. Z cała pewnością zapamiętana zostanie prelekcja Adama Bieleckiego i Mariusza Hataly, którzy opowiedzieli o swoich tegorocznych próbach na nowej drodze północno-zachodnią ścianą Annapurny, ale najbardziej widzów zaciekawiła opowieść o trudnej akcji ratunkowej, w której obaj wspinacze uczestniczyli. Uratowanie indyjskiego himalaisty Anuraga Maloo po spektakularnej i niesłychanie wymagającej akcji ratunkowej zostało przyjęte przez widownię owacjami na stojąco.

W pamięci uczestników tegorocznego KFG pozostanie niezwykle wzruszające spotkanie wspominkowe poświęcone Kacprowi Tekieli, w której udział wzięli Justyna Kowalczyk-Tekieli, żona wspinacza oraz jego przyjaciele - Andrzej Bargiel, Janusz Gołąb, Maciek Ciesielski i Piotr Sułowski. Organizatorzy KFG udostępnili festiwalową platformę online - playkrakow.com (link: https://playkrakow.com/ ), gdzie dostępna jest większość atrakcji zakończonego Festiwalu.



Zobacz relację z 21. Krakowskiego Festiwalu Górskiego.