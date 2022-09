Co najmniej 200 miejsc dla dzieci z Ukrainy zostanie od października uruchomionych w niepublicznych przedszkolach w Krakowie. To dzięki finansowemu wsparciu UNICEF.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mamy nadzieję, że ten czas pomoże zorganizować rodzicom życie w Krakowie. Z jednej strony załatwić najważniejsze sprawy, znaleźć przestrzeń na pracę czy skupić się na codziennych obowiązkach. Z drugiej strony odpocząć, zająć się sobą - mówi Dariusz Domajewski, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Dla dzieci ukraińskich będzie to czas integracji z rówieśnikami i przyswajania języka polskiego.

Miejsca w krakowskich przedszkolach niesamorządowych będą dostępne od października 2022 roku do końca czerwca 2023 roku.

Jak podkreślają urzędnicy do Krakowa wciąż przyjeżdżają nowe osoby i dlatego nabór do przedszkoli będzie prowadzony w sposób ciągły. Program jest elastyczny. Oznacza to, że nawet zmiana planów rodziców, co do dalszego pobytu w Polsce i chęć wyjazdu nie blokują środków, ale dają możliwość zaproszenia kolejnych dzieci do udziału w programie - wyjaśnia Maria Wojtacha, dyrektorka Fundacji Internationaler Bund Polska. Mamy nadzieję, że znacząco poprawi to sytuację dzieci i da im szansę na aktywny rozwój - dodała.

Organizatorzy zapraszają wszystkie krakowskie przedszkola niesamorządowe - publiczne i prywatne - do kontaktu z fundacją Internationaler Bund Polska i udziału w projekcie #KrakówWspólnie, w ramach którego przyznawane są środki na zapewnienie opieki dzieciom z Ukrainy.

Dodatkowych informacji udziela Angelika Nocoń, koordynatorka projektu z ramienia Internationaler Bund Polska (przedszkola.krakowwspolnie@gmail.com, 789 800 839).