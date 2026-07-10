Tragedia w Skarżysku-Kamiennej. Dwa ciała mężczyzn znalezione w mieszkaniu

RMF24

Dwa ciała znaleziono w jednym z mieszkań w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Służby zostały zaalarmowane przez zaniepokojoną sąsiadkę, która od około tygodnia nie widziała jednego z mężczyzn. ”Ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok” – przekazała w rozmowie z RMF FM nadkom. Anna Sławińska

Tragedia w Skarżysku-Kamiennej

Do tragicznego odkrycia doszło w piątek 10 lipca w Skarżysku-Kamiennej. Policję zawiadomiła zaniepokojona sąsiadka po tym, jak przez około tydzień nie widziała swojego sąsiada.

Na miejsce skierowano policjantów, którzy siłowo weszli do wskazanego mieszkania. W środku znaleźli ciała dwóch mężczyzn w wieku 65 i 73 lat.

Na chwilę obecną nie znamy dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia, natomiast wstępnie wykluczamy udział osób trzecich. Ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok – przekazała w rozmowie z RMF FM nadkom. Anna Sławińska, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Ciała zabezpieczono do badań

Ciała obu mężczyzn zostały zabezpieczone do dalszych badań. Ostateczne ustalenie przyczyn ich śmierci będzie możliwe po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii i ustalają, co wydarzyło się w mieszkaniu.

Na obecnym etapie postępowania funkcjonariusze nie informują o szczegółach dotyczących relacji między zmarłymi ani o dokładnym czasie ich śmierci.