29-letni mężczyzna został śmiertelnie postrzelony podczas przygotowań do polowania w okolicach Woli Wiśniowej w powiecie włoszczowskim.

Ambona myśliwska na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 21.30.

Strzał padł z broni należącej do 60-letniego myśliwego, który wraz z 29-latkiem przygotowywał się do polowania - poinformowała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie aspirant Monika Jałocha.

Wstępne ustalenia wskazują, że doszło do nieszczęśliwego wypadku i przypadkowego wystrzału.

Mimo reanimacji życia 29-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

60-latek w chwili zdarzania był trzeźwy i miał pozwolenie na broń. Został zatrzymany.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia.