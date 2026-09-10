Skażenie wody w Sandomierzu. RCB ostrzega mieszkańców

RMF24

Mieszkańcy powiatu sandomierskiego otrzymali niepokojący alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Woda z miejskiego wodociągu okazała się niezdatna do spożycia, kąpieli i przygotowywania posiłków. Powód? Wykrycie groźnych bakterii kałowych - enterokoków - w sieci zasilanej z ujęcia Romanówka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał jednoznaczny komunikat: woda nie może być używana do picia, gotowania, mycia warzyw i owoców, kąpieli, mycia zębów czy naczyń. Jedynym dozwolonym zastosowaniem jest spłukiwanie toalet.

Służby sanitarne apelują o śledzenie kolejnych komunikatów i zachowanie szczególnej ostrożności.

Działania naprawcze i dezynfekcja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu już rozpoczęło dezynfekcję sieci wodociągowej. W związku z tym mieszkańcy mogą zauważyć intensywniejszy zapach chloru w wodzie. To efekt działań mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i jakości wody.

Gdzie można zdobyć bezpieczną wodę?

Władze miasta uruchomiły zastępcze punkty poboru wody. Beczkowozy będą dostępne 10 i 11 września w ośmiu lokalizacjach, m.in. przy ul. Maciejowskiego, ul. Baczyńskiego, na pl. 3 Maja, przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Flisaków, na Starym Mieście oraz przy Starostwie Powiatowym. Mieszkańcy mogą tam bezpiecznie zaopatrzyć się w wodę do picia i przygotowywania posiłków.

Obowiązujące zalecenia pozostają w mocy do czasu wydania kolejnego komunikatu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a służby pracują nad jak najszybszym przywróceniem bezpieczeństwa.